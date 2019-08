Ein langes Wochenende voller Flower Power

Kufstein (ots) - Der 22. Blumenkorso Ebbs vom 22. bis 25. August 2019Besucher aus Nah und Fern kommen alljährlich nach Ebbs ins Kufsteinerland, umbeim Blumenkorso die bunte, blühende Pracht mit Drachen, Comic-Figuren undFabelwesen aus 500.000 Dahlien zu bestaunen. Der Umzug aus rund 50 geschmücktenWagen, Musikkapellen und Oldtimern am 25. August um 13 Uhr ist der Höhepunkt desFestwochenendes. Weiteres beliebtes Highlight: der Open-Air-Auftritt von HansiHinterseer am Hödnerhof am Abend vom 23. August. Alle Informationen zu Ticketsund Pauschalen sind auf www.kufstein.com abrufbar. 3 Übernachtungen mitKonzertkarte, Brettljause, Haflingershow und vielen weiteren Extras gibt esbereits ab Euro 189,00 pro Person im Doppelzimmer bei 2-er Belegung inklusiveFrühstück.Kontakt:FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR Hamburg & Müncheninfo@fufda.de /www.fufda.deOriginal-Content von: FEUER & FLAMME. DIE AGENTUR, übermittelt durch news aktuell