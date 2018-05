Bei langen Autofahrten alle zwei Stunden Pause machen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Bei längeren Autofahrten sollte der Fahrer spätestens alle zweiStunden eine Pause einlegen. Wer schon vorher Müdigkeit verspürt,sollte sofort am nächsten geeigneten Ort parken und 10 bis 15 Minutenschlafen - oder den Kreislauf mit Bewegung in Schwung bringen."Sekundenschlaf kann tödlich sein", warnt Anna-Sophie Börries,Referentin gegen Müdigkeitsunfälle beim DeutschenVerkehrssicherheitsrat, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Besonders konzentriert müssen Autofahrer bei Dunkelheit sein, weildann die Sehschärfe reduziert ist. "Hier stoßen Menschen rasch anihre physiologischen Grenzen", sagt Professor Bernhard Lachenmayr,Sprecher der Verkehrskommission der Deutschen OphthalmologischenGesellschaft und des Berufsverbands der Augenärzte Deutschlands.Linsentrübungen können dies noch verschlimmern. Der Experte rät zusauberen, aber nicht getönten Frontscheiben und empfiehlt, Brillenohne Filter oder Tönung zu tragen sowie grauen Star operieren zulassen. Wichtig sei, nicht nur die Tagsehschärfe testen zu lassen,sondern auch Dämmerungssehen und Blendempfindlichkeit. Vor allemviele ältere Menschen werden zunehmend blendempfindlicher,Lichtpunkte verwischen zu Streulicht, die Fähigkeit der Augen zurAnpassung an Hell und Dunkel lässt nach.In der neuen "Apotheken Umschau" erklären Experten, was Autofahrertun können, um möglichst unfallfrei zu bleiben - und welcheAlternativen zum Auto es für Menschen mit Handicap gibt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell