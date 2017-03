Die lange Box-Nacht im MDR (FOTO)

Leipzig (ots) -Am 18. März lässt "Sport im Osten" die Fäuste fliegen. Ab 22.30 Uhrkämpft Robert Stieglitz in der Arena Leipzig, im Anschluss steigtDominic Bösel in den Ring. Am frühen Morgen beendet dann ein weiteresBox-Highlight die lange MDR-Boxnacht. Aus dem New Yorker MadisonSquare Garden überträgt der MDR live den Weltmeisterschafts-Kampfzwischen Gennady Golovkin und Daniel Jacobs.Das MDR Fernsehen lässt Boxfan-Herzen höher schlagen. Am 18. Märzgeht es über Leipzig nach New York City. "Sport im Osten" boxt dieganze Nacht durch; zuerst die Kämpfe aus Leipzig, dann dasinternationale Highlight bis 7.15 Uhr aus den USA.In den Leipziger Hauptkämpfen kommt es im Halbschwergewicht zum"Doppelschlag" von Robert Stieglitz und Dominic Bösel. EuropameisterStieglitz (50-5-1, 29 KO's) trifft in seiner ersten Titelverteidigungauf Nikola Sjekloca (32-4-0, 11 KO's) aus Montenegro.WBO-Inter-Continental-Champion Dominic Bösel (23-0-0, 8 KO's) boxtgegen den starken und bisher ungeschlagenen Finnen Sami "Boom Boom"Enbom (14-0-0, 7 KO's).Moderiert wird die SES-Box-Gala aus der Arena Leipzig vor Ort vonMDR-Sportmann Tom Scheunemann und kommentiert von "Sport imOsten"-Reporter Eik Galley und Box-Experte Markus Beyer. MDRJUMP-Moderator Lars-Christian Karde ist als Ringsprecher vor Ort undseine Kollegin Sarah von Neuburg übernimmt die Promi-Interviews.Beide verlosen in der "MDR JUMP Morningshow" VIP-Tickets für dieHörer.In den frühen Morgenstunden, ab 5.30 Uhr, überträgt "Sport imOsten"live aus New York. Im Madison Square Garden tritt derK.O.-König Gennady Golovkin (36-0-0, 33 KO's) gegen Daniel Jacobs(32-1-0, 29 KO's) an. Golovkin ist derzeit Superchampion der WBA undWeltmeister der Verbände IBF und WBO.Durch die lange MDR-Boxnacht führt Moderatorin StephanieMüller-Spirra mit interessanten Gästen (u. a. Ulli Wegner). WeitereInformationen und einen Livestream gibt es unter www.mdr.de/boxen.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 0063 76, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell