Das lässigste Biker-Treffen der Alpen!

Saalbach-Hinterglemm (ots) - 23. Internationale Biker Mania von 06. bis 10. JuniWenn Saalbach zur Biker Mania lädt, rollen die schönsten Maschinen Europaswieder mit röhrenden Motoren im Glemmtal ein. Heiße Öfen, coole Sounds,spektakuläre Stunt-Shows und Rock-Atmosphäre stehen an den vier Tagen auf demProgramm. Rund 1.000 Harley Davidsons und 5.000 Besucher werden erwartet.Bereits zum 23. Mal wird Saalbach Hinterglemm zur Bühne der schönstenmotorisierten Bikes Europas. In der großen Biker Mania Village im Ortszentrumvon Hinterglemm entsteht von 06. bis 10. Juni eine eigene Welt fürMotorrad-Fans. Stunt-Shows von Aras Freestyle, Customizer, Bodypainter, Barberund Straßenkünstler gibt es neben den Harley-Davidsons in der Shoppingmeile zubestaunen.Rockiges Line-Up und heiße PartiesWer schon einmal bei der Biker Mania mitgefeiert hat weiß: Hier geht es heiß zu.The Rob Ryan Roadshow, Left Hand Right, die Wuidara Pistols, die Devil Ducks,Blues Bros Corporation und die Rockabulls feiern mit den Besuchern abendslegendäre Partys. Außerdem ist Österreichs bekanntester Beatboxer und dreifacherWeltrekordhalter der Mund-Musik "Fii" live zu Gast.Parade der weltweit schönsten Harley DavidsonsAbsolutes Highlight der Biker Mania ist die große Parade, bei der die schönstenMaschinen durch das Eventareal chauffiert und prämiert werden. Rund 200Teilnehmer zeigen hier ihre ausgefallensten Bikes.Am Samstagabend wird unter allen Teilnehmern der Tombola eine Harley Davidsonverlost!Bildmaterial finden sie unter media.saalbach.com(https://media.saalbach.com/Media.aspx?menueid=14481)Weitere Infos und Programm unter saalbach.com/events(https://www.saalbach.com/de/events/23.internationale-biker-mania_e_1660)Kontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuell