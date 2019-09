Auch bei längeren Aufenthalten Auslandskrankenschutz nicht vergessen / Unfall oder Krankheit im Ausland können extrem teuer sein / ADAC Auslandskrankenschutz Langzeit hilft weltweit (VIDEO)

München (ots) -Auch bei längeren Auslandsaufenthalten wie zum Beispiel Work &Travel, einem Auslandssemester oder einer Weltreise gehört eineAuslandskrankenversicherung unbedingt ins Reisegepäck. Der ADACAuslandskrankenschutz Langzeit hilft weltweit - bei einem Affenbissebenso wie bei Dengue-Fieber, einer Magen-Darm-Infektion oder einemUnfall, bei einem einfachen Arztbesuch ebenso wie bei einemKrankenhausaufenthalt.Die ADAC Auslandskrankenversicherung Langzeit übernimmt die Kostenfür medizinisch notwendige Untersuchungen und Behandlungen, ambulantoder stationär, und zwar als Privatpatient. Der ADAC organisiert alleHilfsmaßnahmen von der Beratung bis zu einem eventuellenRücktransport aus dem Ausland in eine deutsche Klinik. Auch Ärzte desADAC in Deutschland unterstützen den Patienten.Voraussetzung ist, dass der Auslandsaufenthalt länger als 45 Tagedauert. Dabei ist die Versicherungsdauer flexibel wählbar zwischenzwei und 24 Monaten, je nach Alter. Wichtig: Der ADACAuslandskrankenschutz Langzeit muss vor Reisebeginn für die geplanteReisedauer abgeschlossen werden und spätestens am Tag der Ausreiseaus Deutschland beginnen. Ansonsten besteht für die gesamte Reisekein Versicherungsschutz.Der Langzeitschutz gilt in allen Ländern rund um den Erdball,nicht aber in Deutschland oder in dem Land, in dem der Reisende miteinem festen Wohnsitz gemeldet ist. Jede Person muss einzelnversichert werden, eine Familienversicherung gibt es nicht. ADACMitglieder profitieren von besonders günstigen Konditionen.ProduktangebotDen Auslandskrankenschutz Langzeit gibt es bei der ADACVersicherung AG ab 33,50 Euro im Jahr. Nähere Informationen:http://ots.de/Y3NDdHÜber die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018hatte die ADAC SE rund 3500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.Diese Presseinformation und eine animierte Grafik finden Sieonline unter presse.adac.de. Folgen Sie uns auch untertwitter.com/adacPressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 38 67marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell