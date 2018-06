Dem kulturellen Erbe verpflichtet: Wittelsbacher Ausgleichsfonds mit Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet

München/Berg (ots) - Wittelsbacher Ausgleichsfonds erhältDenkmalschutzmedaille vom Bayerischen Staatsministerium fürWissenschaft und Kunst- Sanierung und Restaurierung der Votivkapelle in Berg vollständigabgeschlossen - Wand- und Deckenmalereien umfangreichwiederhergestellt und konserviert- Besucher können die Gedächtniskapelle von König Ludwig II.jährlich von April bis Oktober besichtigenAm Donnerstagvormittag hat der Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF)die Denkmalschutzmedaille des Bayerischen Staatsministeriums fürWissenschaft und Kunst im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflegeerhalten. "Wir schätzen die Auszeichnung, die für den Auftrag des WAFsteht, das ihm anvertraute kulturelle Erbe des Hauses Wittelsbach zubewahren und zu erhalten", sagt Michael Kuemmerle, Vorsitzender derGeschäftsführung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds. "Die kürzlichabgeschlossenen Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten an derVotivkapelle in Berg sind ein mustergültiges Beispiel für Kunst- undBauwerkerhalt im Sinne des Denkmalschutzes", erklärt Andreas vonMajewski, Leiter der Inventarverwaltung des WAF anlässlich derfeierlichen Übergabe.Feuchtigkeit hatte sich in den vergangenen rund 120 Jahren imMauerwerk der zu Ehren des Königs Ludwig II. errichtetenGedächtniskapelle angesammelt und Wand- und Deckenmalereien imInneren beschädigt. "Bedingt wird die hohe Feuchtigkeit im Innerenvor allem durch Undichtigkeiten im Bauwerk, das vorherrschende Klimaund die Lage der Votivkapelle: Nahe des Ufers am Starnberger Seeerbaut, steht die Kapelle umgeben von zahlreichen Bäumen, dieSchatten werfen und nach Schlagregen das Trocknen der Mauernerschweren. Dennoch ist der ursprünglich gewählte Naturstein sehrgeeignet für Standort und Klimaverhältnisse: Er ist dicht und nimmtwenig Wasser auf", erklärt Martin Spaenle, leitender Architekt vomArchitekturbüro Spaenle in München.Um weitere Schäden zu vermeiden, hat der WAF bereits 2012 denselbstständigen Restaurator Klaus Klarner aus München mit derSchadensbegutachtung beauftragt. "Im ersten Schritt haben wir dieUrsachen ermittelt und ein umfassendes Konzept erstellt. Dabei hatder Auftraggeber die nötige Zeit gegeben, um Überlegungen anzustellenund die optimalen Optionen für die Konservierung zu eruieren",erläutert Klaus Klarner, der die restauratorische Projektleitunginnehat.Ursachenbekämpfung als erste MaßnahmeEin erfahrenes Team von rund 35 Restauratoren, Steinmetzen undanderen Handwerkern, Architekten sowie ein Bauchemiker und einStatiker haben in den vergangenen vier Jahren die von PrinzregentLuitpold von Bayern 1896 in Auftrag gegebene Gedächtniskapellerestauriert. Sie haben unter anderem das Anfang des 20. Jahrhundertsergänzte Blechdach repariert und abgedichtet sowie die filigranenVerfugungen der Fassade wiederhergestellt, die durch dieWitterungseinflüsse spröde geworden waren. Auch defekte Gläser an denFenstern haben die Experten ausgetauscht und die Portale repariert,um der Schadensursache Feuchtigkeit entgegen zu wirken. In allenFällen wurde bei den Materialien mit größter Sorgfalt auf derenEignung zur Verwendung im historischen Baubestand geachtet.Den größten Teil der Arbeiten machte die Sanierung der Malereienim Inneren der Kapelle aus. Feuchtigkeit hatte Putz und Farbaufträgevon den Wänden gelöst. Klarner: "Da es sich um verschiedene Mal- undFasstechniken handelt - mineralische, öl- und leimhaltige sowieGoldauflagen - haben wir unterschiedliche Bindemittel eingesetzt, diemit den jeweiligen Stoffen funktionieren, um Oberflächen zu reinigen,Putz und Malschicht zu sichern, zu festigen und Fehlstellen zuergänzen. Restaurieren heißt nicht neu machen, sondern Bestanderhalten. Fehlstellen haben wir daher zurückhaltend ergänzt, damitdie optische Wirkung der Malerei vom Standpunkt des Betrachters auswiederhergestellt ist, die Spuren der Alterung gleichzeitig abernicht ausgelöscht wurden."Bewahren im Sinne des Denkmalschutzes steht im VordergrundDabei erfolgten die Arbeiten stets in engem Austausch mit demBayerischen Landesamt für Denkmalpflege. "In der heutigen Zeit lassensich durch technische Möglichkeiten vielfältig Mängel an Gebäudenbeseitigen. Doch nicht jede dieser Möglichkeiten ist nachhaltig imSinne des Denkmalschutzes und Substanzerhalts. Die Votivkapelle hatihre Vergangenheit und Geschichte. Diese müssen erhalten werden.Daher haben wir uns bei der Auswahl der Materialien am Gebäudeorientiert und mithilfe eines Bauchemikers wissenschaftlich prüfenlassen, welche Werkstoffe langfristig geeignet sind. Wichtig wardabei, dass das Gebäude quasi atmen kann", sagt Restaurator Klarner,der früher auch für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege tätigwar.Trotz der langjährigen Erfahrung war die Votivkapelle vor allemtechnisch eine Herausforderung für das Restauratorenteam. Sie liegtin einem Waldstück, das nicht befahren werden kann. Zumal würde derNatursteinboden schweren Maschinen wie Hebebühnen nicht Stand halten.Einen Stromanschluss gibt es ebenfalls nicht. Spaenle: "Außerdem istdas Gebäude sehr hoch, es misst von außen 32 Meter und ist nur imErdgeschoss begehbar. Innen liegt der Kuppelscheitel bei 22 MeternHöhe ohne Aufstiegsmöglichkeiten, weshalb ausschließlich mit Gerüstengearbeitet werden musste. Herauszufinden, was dem weiterhin nichtelektrifizierten Gebäude gut tut und was - bei aller technologischenFinesse - besser unterlassen wird, war hierbei das Besondere."Seit Kurzem sind die letzten Arbeiten, wie das Anbringen einesVogelschutzes am Portal, abgeschlossen. Dennoch wird es weiterhin einMonitoring geben, das klimatische Messungen durchführt und auswertet,um auch in der Zukunft den optimalen Erhalt dieses Memorialbaus zugewährleisten. Besucher können die Votivkapelle jährlich von Aprilbis einschließlich Oktober besichtigen.Über den Wittelsbacher AusgleichsfondsDer Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) ist eine Stiftung desöffentlichen Rechts. Der Stiftungszweck des WAF ist, das ihmanvertraute kulturelle Erbe des Hauses Wittelsbach zu bewahren unddas Stiftungsvermögen zu verwalten. Zu den Stiftungsbereichen gehörenImmobilien, Land- und Forstwirtschaft, Finanzanlagen sowie Kunst,Schlösser und Museen.