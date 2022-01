Mit künstlicher Intelligenz auf der Überholspur: Dr. Andrey Lutich ist neuer Chief Data Scientist und Leiter Forschung- und Entwicklung bei PropertyExpert

Langenfeld (Rhld.) (ots) -Der führende Experte für die digitale Abwicklung von Gebäudeschäden, PropertyExpert, baut mit Dr. Andrey Lutich seine Rolle als Technologie-Vorreiter weiter aus und unterstreicht seinen Führungsanspruch in der KI-gestützten Schadenbearbeitung. Seit Januar 2022 ist der KI-Experte neuer Chief Data Scientist und verantwortet die Forschung & Entwicklung des Langenfelder IT- Unternehmens.Dr. Andrey Lutich bringt über zehn Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Forschung & Entwicklung und im Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) mit. Der promovierte Physiker ist anerkannter Experte auf den Gebieten Machine Learning, NLP (neurolinguistisches Programmieren) und Visual Intelligence und wird seine Expertise zukünftig für den KI-Vorreiter PropertyExpert einsetzen. Zuletzt war Lutich als Head of Data Science bei einem Mitbewerber von PropertyExpert, der sachcontrol GmbH in Dresden, beschäftigt.Gemeinsam mit dem aktuellen Forschungs- und Entwicklungsteam von PropertyExpert, bestehend aus Data Scientists, KI-Experten und Informatikern, wird Lutich unter anderem Anwendungen für prädiktive Belegprüfung und automatisierte Bilderkennung vorantreiben. Als Ergebnis der kontinuierlichen Forschung wird PropertyExpert auch künftig zu nachhaltigen Effizienzsteigerungen bei seinen Kunden in der Versicherungs- und- Immobilienwirtschaft und zur Verbesserung der Endkundenerfahrung im Schadenprozess beitragen. "Ich freue mich schon sehr auf meine neue Aufgabe bei PropertyExpert und darauf, gemeinsam mit dem Team die erfolgreiche Kombination aus menschlicher und maschineller Intelligenz noch weiter zu perfektionieren! PropertyExpert hat die strategischen Weichen gestellt, um auf Dauer DER Technologie- und Entwicklungspartner unserer Kunden zu sein.", erklärt Dr. Andrey Lutich.Geschäftsführer Wolfgang Kallweit, verantwortlich für die Ressorts IT und F&E, freut sich über den Neuzugang: "Besonders das Thema KI betrachten wir als Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Versicherungs- und Real Estate Branche. Mit der Verstärkung durch Andrey Lutich betonen wir ganz klar, dass KI aus unserem Geschäftsmodell nicht mehr wegzudenken ist. Neben der Kompetenz unserer Handwerksexperten ist KI integraler Bestandteil unseres Erfolgsrezepts"."Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Dr. Andrey Lutich für PropertyExpert entschieden hat. Damit senden wir erneut ein deutliches Signal in den Markt, dass wir in die Technologie-Partnerschaft mit unseren Kunden investieren, so Geschäftsführer Frank Feist.Die Ergebnisse seiner Arbeit und die seines Teams werden sowohl in den Geschäftsbereich Versicherung als auch in den neuen Geschäftsbereich Real Estate einfließen.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Schaden- und Prozessdienstleister für die Bearbeitung und Regulierung von Gebäudeschäden im Auftrag der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft.Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Prüfung kombiniert mit menschlichem Know-How.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt PropertyExpert modulare End-to-End Lösungen und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder High-Tech-Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Der Purpose des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell