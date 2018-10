Das kriminelle Geschäft mit kranken Milchkühen / Totalversagen von Verwaltung und Politik / SOKO Tierschutz fordert Ministerin Otte Kinast zum Handeln auf

Osnabrück/Stendal/München (ots) - Die deutsche Milchindustrieproduziert am laufenden Band verletzte, kranke und sterbende Tiere.Der Preis der Turbokühe sind gebrochene und zerstörte Tiere nachwenigen Jahren. SOKO Tierschutz Recherchen beweisen, dass diese Tierenicht wie vorgeschrieben notgetötet, sondern hunderte Km weit zuSchlachthöfen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gebracht werden,die diese Tiere illegal töten.So hat der Schlachthof Temme in Bad Iburg in der Fleischbrancheden Ruf, dass er alle Tiere annehmen würde, die andere Schlachthöfeablehnen oder direkt entsorgen.Die Tiere sind so schwach und verletzt, dass sie systematisch mitSeilwinden in den Tod geschleift werden. Es kommt bei den Tieren, diesich mit gebrochenen Beinen noch einige Meter schleppen können, zuElektroschocker-Exzessen. Winzige Kälber werden die Rampe heruntergeworfen und an den Ihren umher geschleift.Die Betäubung der Tiere versagt regelmäßig. Schlachter sehentatenlos zu, wie Tiere mit Kopfschuss wieder erwachen.Bei dem Betrieb in Bad Iburg Niedersachsen wurden sogar regelmäßigKadaver angeliefert. Diese Tiere wurden nicht unmittelbar entsorgt,sondern direkt in den Zerlegeraum gezogen.Tierärzte im Auftrag des Staates helfen systematisch bei derVertuschung. "Die Zustände in deutschen Schlachthöfen sind einTotalversagen der Regierung. Speziell Otte Kinast sollte anstattForderungen nach Repressionen für Tierschützer zu verbreiten, lieberihren eigenen Laden in Ordnung bringen, der eine tickende Zeitbombefür Tier und Verbraucherschutz ist, denn die systematischenRechtsbrüche sind Alltag und kein Einzelfall", so Friedrich Mülln vonSOKO Tierschutz.Das Fleisch der Schlachthöfe findet national und internationalAbnehmer. Zum Kundenkreis der zwei von den Behörden geschlossenenSchlachthöfen gehören eine bedeutende bayerische Fleischfirma, einbelgischer und ein polnischer Fleischkonzern, aber auch diverseregionale Metzgereien und Supermärkte.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V. 0151-10543834Videomaterial kostenlos verfügbarOriginal-Content von: SOKO Tierschutz e.V, übermittelt durch news aktuell