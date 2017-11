kress sucht die Branchenbesten: Wer wird Newcomerin oder Newcomer des Jahres? - Stimme schnell abgeben #kressAwards

Hamburg (ots) - kress sucht die Branchenbesten: Wer wirdNewcomerin oder Newcomer des Jahres? - Stimme schnell abgeben#kressAwardsNoch bis Freitag, 24. November, 15 Uhr, können Medienmacher beiden kress Awards ihre Stimme abgeben. Wer noch nicht Teil derkress-Community ist, aber mitstimmen möchte: Formlose Mail mit demBetreff #kressAwards bitte direkt an rebecca.wieser@oberauer.comzusenden. Sie werden dann noch rechtzeitig zur Stimmabgabeeingeladen.Als Newcomer/in des Jahres sind nominiert:Anna-Beeke Gretemeier, SternKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139053-anna-beeke-gretemeier-will-sternde-zum-leuchten-bringen.htmlBenjamin Piel, Elbe-Jeetzel-ZeitungKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139055-benjamin-piel-steht-schon-vor-dem-naechsten-karriereschritt.htmlBrian Ruhe, DivimoveKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139056-brian-ruhe-laesst-seinen-einfluss-spielen.htmlCan Öz, SocratesKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139054-can-oez-stuermt-mit-socrates-auf-den-fussballplatz.htmlDavid Fischer, HighsnobietyKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139078-david-fischer-fuehrt-eine-der-wichtigsten-lifestyle-medienmarken-fuer-junge-maenner.htmlDaniel Torka, NPG Digital, Südwest-Presse Digital Kurzporträt undBegründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139058-daniel-torka-gibt-bei-npg-digital-und-bei-der-suedwest-presse-gas.htmlDennis Ballwieser, Wort und Bild VerlagKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139051-dennis-ballwieser-haelt-die-apotheken-umschau-robust.htmlHannah Suppa, Märkische AllgemeineKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139057-hannah-suppa-zieht-bei-der-maerkischen-allgemeinen-die-strippen.htmlSteffen Dörsam, Daniel Minini, Johannes Helminger, SocialSweethearts Kurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139059-steffen-doersam-daniel-minini-und-johannes-helminger-lassen-es-im-web-brummen.htmlYannick Dillinger, Schwäbische ZeitungKurzporträt und Begründung kress unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139052-yannick-dillinger-digitalisiert-die-schwaebische-zeitung.htmlIhre Stimme für die kress Awards können alle Empfänger eineskress-Newsletters abgeben und alle, die ein Profil in der Datenbankhinterlegt haben. Wer noch nicht Teil der kress-Community ist unddennoch mitstimmen möchte: Formlose Mail mit dem Betreff #kressAwardsbitte direkt an rebecca.wieser@oberauer.com zusenden. Sie werden dannzeitnah zur Stimmabgabe eingeladen.Alle Nominierten des kress Awards auch für Medienmanager desJahres und Chefredakteur des Jahres unter https://kress.de/news/detail/beitrag/139035-kress-awards-ab-heute-kann-abgestimmt-werden-shortlist-mit-den-30-branchenbesten-des-jahres-zur-abstimmung-frei.htmlIm Vorjahr hat die deutschsprachige Medien-Community so gewählt:Medienmanagerin des Jahres: Julia Jäkel, Vorstandsvorsitzende vonGruner + JahrChefredakteur des Jahres: Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur von"Die Zeit"Newcomerin des Jahres: Nora Beckershaus, Director of Operations &Marketing Refinery29Mit dem Ehrenpreis Verlegerin des Jahres hat kress zudem PetraGrotkamp, Verlegerin der Funke Mediengruppe, ausgezeichnet. Den Preishat ihre Tochter Julia Becker, ab Januar 2018 neueAufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, in Wien für ihreMutter persönlich in Empfang genommen. Es war ihr erster großerAuftritt in der Medien-Öffentlichkeit.Pressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell