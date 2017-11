kress Awards: Ab heute kann abgestimmt werden - Shortlist mit den 30 Branchenbesten des Jahres zur Abstimmung frei

Hamburg (ots) - Ab heute gibt die Medienbranche ihre Stimme ab -kress sucht die Branchenbesten.Ihre Stimme für die kress Awards können alle Empfänger eineskress-Newsletters abgeben und alle, die ein Profil in der Datenbankhinterlegt haben. Wer noch nicht Teil der kress-Community ist unddennoch mitstimmen möchte: Mail an rebecca.wieser@oberauer.com. Siewerden dann in den nächsten Tagen zur Stimmabgabe eingeladen.Mitmachen und wählen!Zur Wahl Medienmanager/in des Jahres stehen:Bernd Reichart, VoxKay Dammholz, DaznMartin Wunnike, Mittelbayerischer VerlagMathias Döpfner, Axel SpringerPhilipp Justus, GooglePhilipp Welte, BurdaRainer Esser, Zeit VerlagsgruppeThomas Düffert, Madsack MediengruppeTom Buhrow, WDRYvonne BauerZur Wahl Chefredakteur/in des Jahres stehen:Andreas Cichowicz, NDRBirgit Wentzien, DeutschlandfunkChristian Krug, SternDaniel Steil, Focus OnlineFlorian Harms, T-OnlineGeorg Anastasiadis, Münchner MerkurJörg Quoos, Funke MediengruppeKurt Kister und Wolfgang Krach, Süddeutsche ZeitungMichael Bröcker, Rheinische PostRobert Pölzer, BunteZur Wahl Newcomer/in des Jahres stehen:Anna-Beeke Gretemeier, Stern.deBenjamin Piel, Elbe-Jeetzel-ZeitungBrian Ruhe, DivimoveCan Öz, SocratesDaniel Fischer, HighsnobietyDaniel Torka, NPG Digital, Südwest-Presse DigitalDennis Ballwieser, Wort und Bild VerlagHannah Suppa, Märkische AllgemeineSteffen Dörsam, Daniel Minini, Johannes Helminger, SocialSweetheartsYannick Dillinger, Schwäbische ZeitungDie kress Awards sind der Preis, den die Branche selbst für einenaus ihren eigenen Reihen vergibt. Die kress Awards werden im Mai 2018beim ENC in Wien verliehen.Im Vorjahr hat die deutschsprachige Medien-Community so gewählt:Medienmanagerin des Jahres: Julia Jäkel, Vorstandsvorsitzende vonGruner + JahrChefredakteur des Jahres: Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur von"Die Zeit"Newcomerin des Jahres: Nora Beckershaus, Director of Operations &Marketing Refinery29Mit dem Ehrenpreis Verlegerin des Jahres hat kress zudem PetraGrotkamp, Verlegerin der Funke Mediengruppe, ausgezeichnet. Den Preishat ihre Tochter Julia Becker, ab Januar neueAufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, in Wien für ihreMutter in Empfang genommen. Es war ihr erster großer Auftritt in derMedien-Öffentlichkeit.Lesen Sie auf kress.de die Begründungen zur diesjährigenNominierung: http://nsrm.de/-/4ouPressekontakt:Bülend ÜrükChefredakteurTwitter: www.twitter.com/buelendchefredaktion@newsroom.dewww.kress.deOriginal-Content von: kress.de, übermittelt durch news aktuell