Ein krankes System / Kommentar von Jens Anker zu überarbeitete Ärzte

Berlin (ots) - Kurzform: Die Kliniken bekommen die Folgen der Überbelastung imGesundheitswesen längst selbst zu spüren. Immer mehr Ärzte gehen in Teilzeitoder verlassen gar die Einrichtungen, um in medizinnahen Berufen zu arbeiten.Statt diejenigen zu belohnen, die mit möglichst wenig Personal auskommen, müssendiejenigen Anerkennung erfahren, die Kranken am besten helfen.Der vollständige Kommentar: Wenn kranke Ärzte kranke Menschen behandeln, dannläuft im Gesundheitswesen etwas eindeutig falsch. Die Zahlen aus einer Befragungder Mediziner in Berlin und Brandenburg im Auftrag der Ärzte-GewerkschaftMarburger Bund zeigen jedoch ein dramatisches Bild. Ein Drittel der Ärzte anKrankenhäusern gaben an, regelmäßig Burn-out-Symptome an sich zu erkennen. Umdie Überarbeitung zu kompensieren, machen viele Mediziner zudem Abstriche beider Qualität der Behandlung - was die Krankheitssymptome noch verschärft, danicht nur die Patienten, sondern auch die Ärzte darunter leiden. Die Ursachedafür liegt im Wesen des deutschen Gesundheitssystems. Krankenhäuser sindangehalten, kostendeckend zu arbeiten. Viele Einrichtungen spezialisieren sichdeshalb auf besonders kostenintensive Behandlungsarten, weil die das meiste Geldbringen. Eine fatale Entwicklung, an deren Ende Ärzte und Patienten leiden. Dieeinen, weil sie mit der Arbeit überfordert und unzufrieden sind, die anderen,weil sie die Mängel am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die vom Marburger Bundgeforderte Festlegung einer Personaluntergrenze, wie sie in der Pflege geradeeingeführt wurde, kann da nur der erste Schritt sein. Tatsächlich muss sich dieGesellschaft fragen, welche Gesundheitsversorgung sie sich für kranke Menschenwünscht: eine möglichst kostendeckende oder eine möglichst wirksame. DieKliniken bekommen die Folgen der Überbelastung im Gesundheitswesen längst selbstzu spüren. Immer mehr Ärzte gehen in Teilzeit oder verlassen gar dieEinrichtungen, um in medizinnahen Berufen zu arbeiten. Statt diejenigen zubelohnen, die mit möglichst wenig Personal auskommen, müssen diejenigenAnerkennung erfahren, die Kranken am besten helfen.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4471097OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell