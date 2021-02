Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der offizielle Verkauf des neuesten Staubsaugers von Xiaomi, dem G9, beginnt am 4. Februar 2021 auf eBay. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Highlights des neuen Xiaomi G9.- Austausch des Akkus auf Knopfdruck - doppelte BetriebszeitTauschen Sie den Akku ganz einfach aus, um doppelte Betriebszeit zu erreichen. Sie müssen nicht auf das Laden des Akkus warten, um den Sauger weiter verwenden zu können.- Bürstenwalze in V-Form zur Vermeidung von Verheddern - kein Verheddern von Haaren mehr. Vergrößern Sie den Rotationsdurchmessern, reduzieren Sie die Umdrehungszahl und rasieren Sie das Haar einfach mit dem Kamm ab.- Einzigartiges Design der großen Rolle - einfacher Staubsaugen.Der Hauptbürstenkopf ist mit einer großen Rolle ausgestattet, die beim Schieben und Ziehen unterstützt und auch auf Teppichen sehr leichtgängig ist.Bodenbürste mit hohem DrehmomentErreicht auch Spalten und entfernt den dortigen DreckDie Bodenbürste deckt einen großen Bereich ab und verfügt über hohen Drehmoment, dank dessen Sie den Teppich auch von hartnäckigem, tiefsitzendem Staub befreien kann. Die Bürste in V-Form erreicht auch tiefe Spalten und entfernt selbst winzige Partikel, während der Boden durch ihr weiches Material geschützt wird. Das einzigartige Rollendesign garantiert die reibungslose Funktion des Staubsaugers und erhöht die Reinigungseffizienz.Außerdem hat der G9 Staubsauger auch die folgenden Eigenschaften:Bürstenloser Motor mit 100 000 Umdrehungen/Minute und hoher Saugkraft in der Höhe von 1200 AW (Air Watts);Multikonische Zyklonentechnologie zur Trennung von Luft und Staub, extrem schnelle Verarbeitung der eingesaugten Materie;Staubbehälter mit 0,6 Liter Kapazität, der mit einfachem Knopfdruck abgenommen wird;Filtersystem mit 5 Schichten; Filterelement kann mit Wasser gewaschen werden;großer Akku mit einer Kapazität von 7*2500 mAh und einer Laufzeit von 60 Minuten;Ladegestell zur Wandmontage, das zwei Akkus gleichzeitig laden kann;eine große Auswahl von Bürstenköpfen für verschiedene Anwendungsbereiche.Ausgestattet mit so viel Hightech folgt der G9 Staubsauger der Markenphilosophie von Xiaomi: "Wir machen hochqualitative Technik für jedermann verfügbar". Er ist kosteneffizient?Zeitraum der Promotion: 4. Februar 07:50 Uhr bis 10. Februar 07:00 Uhr.Code: PHAUSHALT21 19 EUREndpreis: 170,99 EUR (29 % Rabatt)Für mehr Details klicken Sie bitte hier: https://bit.ly/3re3xM4#Schlüsselwörter der Kategorie: Staubsauger, Sauger, Kabelloser Staubsauger, der beste Staubsauger, Xiaomi, Dreame, Dyson#Schlüsselwörter des Artikels: Xiaomi, Mi Staubsauger G9, Rollenbürste in V-Form; Abnehmbarer Akku, eBay, Vorverkauf, Debüt, neues ProduktFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431211/image.jpgPressekontakt:Dennis Dai+86-15889496512Original-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuell