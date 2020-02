Der koreanische Medienkünstler Yun Je-ho präsentiert in einer Ausstellung seine Medienhöhle

Seoul, Korea (ots/PRNewswire) -- Ein erfahrungsbasiertes Kunstwerk, das durch eine Kombination ausLicht und Raum die perfekte "Ruhezone" für die moderne Gesellschaftschafft- Vari's präsentiert den Medienkünstler Yun Je-ho.Vari's erstellt unterschiedliche Inhalte, die aufstrebende Medienkünstler durchdie Korea Creative Content Agency vorstellen und fördern. Darüber hinaus wirdManagement für koreanische Medienkünstler geboten, um diese zu fördern.Die Ausstellung von Yun ist eine Medienhöhle, in der ein Computer den Raum mitLicht- und Sounddesigns füllt. Den Besuchern wird ein surrealistisches Erlebnisgeboten, wenn sie bei ihrer Erkundungstour mit dem Raum interagieren und so neueNarrativen schaffen.Der Künstler schafft das Abbild einer Höhle durch Licht, um dort einenZufluchtsort zu bieten, wo die digitale Welt erwacht. Durch Hinzufügen vonKlängen, wird eine surreale Welt geschaffen.Yun ist ebenfalls als Komponist und audiovisueller Künstler tätig undinteressiert sich für erfahrungsbasierte Ausstellungen, die Licht und Raumkombinieren.Yun machte sich vor allem bei der Eröffnung des Jikji Korea InternationalFestival 2018 einen Namen. Er sorgte für einen bleibenden Eindruck, als er einenleuchtenden Würfel mit Spiegeln am Gerüst installierte, auf denen er inMetallbuchstaben im dreidimensionalen Raum das Wort Jikji abbildete. Erverwendete außerdem den bewegten Laserkopf, um den Betrachtern Zugang zu denkomplexen Tiefen der Medienwelt zu bieten.Yun sagt: "Die Mitglieder der modernen Gesellschaft akzeptieren dasOnline-Netzwerk mit seinen schwebenden digitalen Daten als ihren natürlichenLebensraum, genauso wie die Luft. Wir verbringen jeden Tag in der digitalen Weltund dieser Kontext impliziert, dass wir uns nur woanders 'ausruhen' können, d.h. nicht in der Stadt, in der wir leben, sondern an einem anderen Ort. Wenn wirdie digitale Welt, die für uns nicht mehr neu ist, als Teil unserer natürlichenUmgebung annehmen, können wir uns auch in der Stadt 'ausruhen'. Darüber hinauskann so ein Zufluchtsort für Großstädter geschaffen werden, die sich durch denGebrauch digitaler Geräte in der digitalen Welt verlieren."Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu der Arbeit von YunJe-ho die nachstehenden Seiten:Website: jehoyun.com (http://jehoyun.com/)Facebook: https://www.facebook.com/studio.jehoyun/vimeo: https://vimeo.com/jehoVari'sJun Hyuk Park+82-10-9646-5827Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088162/1.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141411/4521783OTS: Vari'sOriginal-Content von: Vari's, übermittelt durch news aktuell