komuno - digitale Plattform für Kommunalkredite geht live

Frankfurt am Main (ots) -- komuno startet mit Onboarding und Geschäftsbetrieb- Webbasierte Plattform vereinfacht Ausschreibungsprozess fürInvestitions- und Kassenkredite- Kommunalfinanzierung zukünftig voll digitalisiert"komuno", die digitale Plattform für die Vermittlung vonKommunalkrediten, ist nun live geschaltet. Mit dem Joint Venture derHelaba Digital, der Beteiligungsgesellschaft der Helaba LandesbankHessen-Thüringen, und der Lucht Probst Associates (LPA) lassen sichAusschreibungsprozesse für Investitions- sowie Kassenkredite deutlichschneller, effizienter und einfacher abwickeln.komuno ist eine webbasierte, standortunabhängige und sichereLösung mit der Infrastruktur eines digitalen Marktplatzes. Dorttreffen sich Angebot und Nachfrage und werden - zugeschnitten auf dieBedürfnisse beider Seiten - optimal zusammengebracht. Je nachindividuellem Bedarf entscheiden Kommunen selbst, welche Investorensie ansprechen möchten, auf Wunsch auch in mehreren Varianten. DasSpektrum umfasst Leistungen von Neuaufnahmen von Krediten undProlongationen über kurzfristige Liquidität bis zu langerZinsbindung. Dank Haushaltskennzahlen, Informationen zuHaushaltstatus und Upload-Möglichkeit für Haushaltspläne, -satzungen,Kreditgenehmigungen etc. können Investoren mit geringem Aufwandrasche, fundierte Entscheidungen treffen.Erfolgreiche Testphase und kontinuierliche WeiterentwicklungVor dem Live-Gang wurden die Plattform-Funktionalitäten von komunoim Rahmen einer geschlossenen Testphase mit ausgewählten Sparkassenund Kommunen auf Herz und Nieren geprüft. Besonders hervorgehobenwurden die intuitive Bedienbarkeit, das hohe Maß an Transparenz aufder Plattform und die bedarfsgerechte Ausgestaltung für kommunalePraktiker inklusive der revisionssicheren Prozessdokumentation. Ineiner anschließenden offenen Testphase konnten sich ab Anfang AugustFinanzinstitute für komuno registrieren und sich von den Mehrwertender Plattform selbst überzeugen. Über 60 Sparkassen, Landesbanken undKommunen haben davon bereits Gebrauch gemacht. Mit dem Start deroffiziellen Onboarding-Phase ab 3. September 2018 ist jetzt dieAnmeldung sowie die Nutzung für Geschäftsabschlüsse bei komunomöglich.Parallel wird bereits an der Weiterentwicklung der Plattformgearbeitet. Ziel ist es, die Kommunalfinanzierung für Kommunen undFinanzinstitute vollständig zu digitalisieren. Dazu wird unteranderem an der digitalen Vertragserstellung, der digitalen Signaturund an automatischen Schnittstellen zu IT-Systemen derPlattformnutzer gearbeitet.Aktuell sind auf komuno neben Kommunen nur Sparkassen undLandesbanken zugelassen. Nach Prüfung der ersten Transaktionen aufkomuno und den Reaktionen der kommunalen Nutzer und der Teilnehmeraus der Sparkassen-Finanzgruppe wird über eine Erweiterung desInvestorenkreises entschieden.Die GründerHelaba Digital GmbH & Co. KG ist eine Beteiligungsgesellschaft derHelaba Landesbank Hessen-Thüringen, fokussiert auf innovativeUnternehmen, die das Thema digitale Transformation in den BereichenFinanzdienstleistung (FinTechs), Regulatorik (RegTechs) und derImmobilienwirtschaft (PropTechs) vorantreiben. Dadurch entstehenBeteiligungen, die das Geschäftsmodell der Helaba Gruppe aktivergänzen und die Kernprozesse der Bank optimieren.LPA ist ein Dienstleistungsunternehmen in der Financial ServicesIndustrie mit dem besonderen Fokus auf das Kapitalmarktgeschäft,welches Strategieberatung, Management- undImplementierungsdienstleistungen sowie eine breite Software-Suite zurOptimierung von Prozessen und regulatorischer Compliance anbietet.Neben weltweiten Standorten hat das 1999 gegründete Unternehmenseinen Hauptsitz mit rund 200 Mitarbeitern in Frankfurt am Main.Gemeinsam mit Mitgliedern der S-Finanzgruppe ist LPA seit 2013 auchfür die Entwicklung des kommunalen Schuldenmanagement-Systems»S-Kompass« verantwortlich.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell