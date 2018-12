Zu komplex, zu frustrierend - wenn Anreizsysteme ihren Reiz verlieren (FOTO)

Bonn (ots) -Die meisten Anreizsysteme (Incentive systems) enthalten zu vieleVariablen und verursachen damit Ineffizienz und Frustration beiVertriebsmitarbeitern. Unternehmen sollten sich auf maximal vierVariablen beschränken. Dies ergab eine Studie* von Simon-Kucher &Partners in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Christian Schmitz vom Sales& Marketing Department der Ruhr-Universität-Bochum.Incentive- oder Anreizsysteme können ein sehr effektives Toolsein, um das Verhalten von Vertriebsmitarbeitern zu steuern.Allerdings sollten die Systeme nicht zu kompliziert angelegt sein.Wie im Online-Experiment mit 180 Vertriebsmitarbeitern ausunterschiedlichen Branchen nachgewiesen werden konnte, sind diese inder Lage, mit maximal vier Variablen im Anreizsystem umzugehen, beidrei Variablen ist ihre Performance am höchsten."Diese Studie untermauert erstmals mit konkreten Ergebnissen, dassAnreizsysteme nur dann nachhaltig die Sales-Performance steigern,wenn sie nur wenige, gut durchdachte Variablen enthalten", erläutertPhilipp Biermann, Sales-Experte und Leiter der globalen Logistik- undBusiness-Services-Abteilung von Simon-Kucher & Partners. Bei derGestaltung von Sales-Anreizsystemen wollen Unternehmen alleVariablen, die ihre Unternehmensziele widerspiegeln, einbeziehen.Doch häufig scheitern diese Systeme oder bringen nicht dengewünschten Mehrwert, da sie für den einzelnen Vertriebsmitarbeiterzu komplex sind. "Sales-Manager sind aufgrund der Vielfalt derKriterien oftmals gezwungen, komplizierte Gedankenspiele anzustellen:Um meine Ziele zu erreichen, muss ich zuerst Produkt X verkaufen, unddazu Service Y aber nicht gemeinsam mit Produkt Z. Dies führt zuVerwirrung und Frustration, nicht zu erreichten Sales-Zielen. DochUnternehmen können meist nur schwer einschätzen, wann ihrAnreizsystem zu komplex wird. Auf diese Frage gibt die neueSimon-Kucher-Studie endlich eine greifbare Antwort", so Biermann.Zu den Kernergebnissen und Handlungsanweisungen:1. Begrenzen der Unternehmensziele auf drei variable AnreizeWie die Studie zeigt, können Vertriebsmitarbeiter mit maximal vierVariablen im Anreizsystem umgehen. Müssen sie mehr Variablenberücksichtigen, schwindet ihre Motivation und sie hören auf, sich zubemühen. Aber schon bei vier Variablen sinkt die Zielerreichung. DieSales-Performance ist also bei drei Variablen am höchsten.2. Vermeiden von gegensätzlichen, mehrdeutigen und subjektiven ZielenBei der Komplexität von Incentive-Systemen geht es nicht nur um dieAnzahl der Variablen, sondern auch darum, wie leicht diese vomVertriebsmitarbeiter eingeschätzt und bewertet werden können,insbesondere während eines direkten Verkaufsgesprächs. Zudem solltesichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Kriterien sichnicht widersprechen.3. Vertrauen in die intrinsische Motivation der VertriebsmitarbeiterWie die Studie beweist, haben Verkäufer eine intrinsische Motivation,das Beste für das Unternehmen und den Kunden erreichen zu wollen. ImExperiment arbeiteten die Studienteilnehmer in einem Incentive-Plan,der zu 100% von ihrem Umsatz abhing, trotzdem richteten sie ihreVertriebsaktivitäten auch an den übergeordneten Unternehmenszielen,wie dem Gewinn, aus. Diese intrinsische Motivation kann jedoch durcheine übermäßige Konzentration auf finanzielle Anreize untergrabenwerden. Wird das Incentive-System zu komplex, so berücksichtigt derVertrieb in erster Linie die einfachsten und wirkungsvollstenVariablen und ignoriert andere Ziele wie Kundenzufriedenheit oderMarge. Um die intrinsische Motivation zu erleichtern, sollteneinfache Anreize mit transformativem Führungsverhalten gepaartwerden: Erhält der Mitarbeiter Vertrauen und Verantwortung, steigtdie Identifikation mit dem Unternehmen und damit die intrinsischeMotivation.*Simon-Kucher-Studie "Salesforce Incentive Systems 2018", inZusammenarbeit mit dem Sales & Marketing Department derRuhr-Universität-Bochum, Online-Experiment mit 180B2B-Vertriebsmitarbeitern aus allen Branchen.Pressekontakt:Franziska HarschPublic Relations ManagerSimon-Kucher & PartnersStrategy & Marketing Consultants GmbHBockenheimer Landstraße 33, 60325 Frankfurt, GermanyTel: +49 69 905010 642, Fax: +49 69 905010 649Franziska.Harsch@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell