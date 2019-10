kommmitmensch Film & Media Festival der A+A 2019

Berlin (ots) - Im Rahmen der internationalen ArbeitsschutzmesseA+A in Düsseldorf findet vom 5. bis 8. November 2019 in Halle 10erstmalig das kommmitmensch Film & Media Festival der A+A statt. Esist Teil der aktuellen Präventionskampagne kommmitmensch derBerufsgenossenschaften und Unfallkassen für mehr Sicherheit undGesundheit bei der Arbeit. Das Festival bietet Unternehmen eine Bühnefür ihre Film- und Medienproduktionen rund um das ThemaArbeitsschutz. Angesprochen waren insbesondere Kleine und MittlereUnternehmen.Weitere Programmpunkte des Festivals auf der A+A sind eintägliches Kinoprogramm und eine Medienwerkstatt. Die feierlichePreisverleihung des kommmitmensch Filmwettbewerbs rundet dasFestivalprogramm ab. Partner des kommmitmensch Film & Media Festivalder A+A sind die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, dieBundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit BASI, das Internationale Media Festival für Prävention IMFP,das Medienportal arbeitsschutzfilm.de sowie die A+A InternationaleFachmesse für Arbeitsschutz mit Kongress.Tägliches Programm im KinoDas Kino im Rahmen des kommmitmensch Film & Media Festivals derA+A präsentiert täglich von 10 bis 17 Uhr Arbeitsschutzfilme aus denunterschiedlichen Bereichen. Das Programm ist durchgehend moderiert.Ein immer wiederkehrender Programmpunkt sind die Top 20-Beiträge deskommmitmensch Film & Media Festivals der A+A. Auch internationaleHighlights aus dem Fundus des regelmäßig stattfindenden»International Media Festival for Prevention« (IMFP) werden gezeigt.Dazu bietet ein Expertengespräch Ausblicke auf das InternationalMedia Festival for Prevention 2020. Ein weiteres Highlight: DerRegisseur Kristian Gründling spricht über den Wandel vomwirtschaftlich- zum werteorientierten Unternehmen.Know-how in der MedienwerkstattDie Medienwerkstatt ist ein besonderes Angebot für dieBesucherinnern und Besucher des kommmitmensch Film & Media Festivalsder A+A. In jeweils 30-minütigen Workshop-Blöcken können siepraktisches und theoretisches Know-how erwerben. Selbermachen istdie Devise. Wer sich für die Produktion von Filmen und Videoclipsinteressiert, lernt in Workshops von professionellen Filmemachernbeispielsweise alles Wichtige über den Medieneinsatz in sozialenNetzwerken oder über die Produktion von Videobotschaften »to go«.Nicht zuletzt können sich Interessierte darüber informieren, wie sichFilme und andere Medien effektiv in der Prävention einsetzen lassen.Am Ende erhalten die Teilnehmenden ihre kleinen Videos, die im Laufeeiniger Workshops entstanden sind, auf einem USB-Stick zum Mitnehmen.Preisverleihung FilmwettbewerbHerausragende Film- und Medienbeiträge rund um Sicherheit undGesundheit bei der Arbeit sowie Verkehrssicherheit werden am 7.November 2019 im Rahmen des kommmitmensch Film & Media Festival derA+A prämiert. Ob Dokumentation, Spot für TV, Kino oder Internet,Kunstfilm, Thriller, Komödie, Animation oder Clips und Stories in densozialen Medien - alles, was die Themen der derkommmitmensch-Kampagne transportiert, konnte eingereicht werden.Preise werden in vier Kategorien vergeben:- Dein Blick - für Schüler, Schülerinnen und Auszubildende ausallen Bereichen- Mit Sicherheit Kunst - für Filmschaffende und Studentinnen undStudenten von Film- und Medienhochschulen- Fokus Betrieb - Unternehmen, und hier besonders auch klein- undmittelständische Betriebe, die im bewegten Bild Arbeitsschutzzeigen- A+A Sonderpreis Hauptsache sicher - Industriefilme zu den Themen"persönlicher Schutz" sowie "betriebliche Sicherheit undGesundheit bei der Arbeit"Bis zum 07. November um 13 Uhr haben alle Interessierten dieMöglichkeit, für ihren Lieblingsfilm abzustimmen und so ihrenFavoriten für den Publikumspreis zu wählen. Um die Beiträge ansehenund bewerten zu können, müssen die Teilnehmenden sich vorab unterwww.kommmitmensch-festival.de registrieren. Wer den Publikumspreisgewonnen hat, wird ebenfalls während der Preisverleihung am 7.November bekanntgegeben.Alle Nominierten des Film-Wettbewerbs werden vertreten sein, wenndie Jurypräsidentin und Regisseurin Isa Prahl, derVorstandsvorsitzende der DGUV Manfred Wirsch sowie weitere Mitgliederder Jury und Vertreter der Messe Düsseldorf die mit attraktivenPreisen dotierten Auszeichnungen vergeben.Die Veranstalter laden alle Besucherinnen und Besucher der A+A inDüsseldorf sowie alle Interessierten herzlich ein, dieVeranstaltungen des kommmitmensch Film & Media Festivals der A+A 2019zu besuchen. Das gesamte Angebot ist kostenfrei.Alle weiteren Informationen und das Programm unter:www.kommmitmensch.dePressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell