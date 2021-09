komba gewerkschaft: Bundesspitze gewählt

Berlin (ots) -Andreas Hemsing bleibt Bundesvorsitzender der komba gewerkschaft. Mit 99,19 Prozent der Stimmen wurde er auf dem komba Bundesgewerkschaftstag (10.09.2021) in Berlin im Amt bestätigt.Mit diesem deutlichen Zuspruch und dem entgegengebrachten Vertrauen startet Andreas Hemsing (komba nordrhein-westfalen) in seine zweite Amtszeit. "Fortschritt braucht Veränderung. Veränderung erfordert Rückhalt. Mit dem Rückenwind der gesamten Organisation wenden wir uns an die Arbeitgeber und Dienstherren. Wir werden nachdrücklich die notwendigen Verbesserungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst einfordern", sagte Bundesvorsitzender Hemsing.Komplettiert wird die Bundesleitung durch Christoph Busch (komba nordrhein-westfalen) als zweiten Bundesvorsitzenden. Als stellvertretende Bundesvorsitzende gewählt wurden: Adalbert Abt (komba bayern), Sandra Müller (komba rheinland-pfalz), Kai Tellkamp (komba schleswig-holstein) und Sandra van Heemskerk (komba nordrhein-westfalen). Die Vorsitzende der komba jugend Isabell Markus ergänzt den Vorstand als gesetztes Mitglied.Neben den Wahlen wird der gewerkschaftspolitische Kurs für die kommenden fünf Jahre bestimmt. Dabei stehen die großen Herausforderungen im öffentlichen Dienst auf der Agenda. Unter dem Motto "Fortschritt braucht Veränderung. Handeln. Wir. Jetzt." diskutieren die Delegierten über Kommunalfinanzen, die Chancen und Risiken mobilen Arbeitens sowie über die Bedeutung, Diversität, Respekt und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Der Gewerkschaftstag ist das höchste Gremium der komba gewerkschaft.Pressekontakt:Stefanie FrankMobil: 0151/24 07 48 90E-Mail: frank@komba.deOriginal-Content von: komba gewerkschaft, übermittelt durch news aktuell