Das können Landstreitkräfte! / Besuchertag der Informationslehrübung Landoperationen am 12. Oktober 2018

Munster (ots) -Gemeinsam mit der Streitkräftebasis, dem Sanitätsdienst derBundeswehr sowie dem Cyber- und Informationsraum zeigt das DeutscheHeer mit insgesamt rund 2000 Soldatinnen und Soldaten sowie mehr als100 Ketten- und 450 Radfahrzeugen auf den TruppenübungsplätzenMunster und Bergen seine Leistungsfähigkeit.Die Lehrübung ist in ihrer Art und in dem Umfang einzigartig undfindet nur einmal im Jahr statt.Vorrangig dient die Lehrübung zur Ausbildung desOffiziernachwuchses und angehenden Generalstabsdienstoffizieren derBundeswehr.Ziel ist es, an einem Tag bildhaft zu verdeutlichen, wieLandstreitkräfte in einem Szenario der Landes- undBündnisverteidigung zusammenwirken. In den drei Wochen der Lehrübungwerden über 5000 Zuschauer erwartet.Wir laden Sie ein, sich am Besuchertag, der am 12. Oktober 2018stattfindet, selbst ein Bild von der InformationslehrübungLandoperationen 2018 zu machen.Ablauf und Anmeldung mit beiliegendem Dokument