Die knowhere GmbH präsentiert intelligente Chatbots auf der CeBIT in Hannover

Hamburg (ots) - knowhere ist Spezialist für die Automatisierungvon Geschäftsprozessen und hat ihren Schwerpunkt in innovativenChatbots im Kundenservice, Marketing und E-Commerce.Das im Jahre 2015 gegründete Hamburger Unternehmen knowheredemonstriert auf der CeBIT, vom 20. bis 24. März 2017 in Hannover,die Besonderheiten ihrer intelligenten Chatbots für den Einsatz imBereich Kundenservice, Marketing und Sales.Das Gründer Team von knowhere besteht aus Patrick Zimmermann,Sebastian Schmitt, Florian Nommensen, Markus Bröcker und RobertWeber.Nachdem sie zu Beginn ihrer Tätigkeit einen virtuellenReiseberater entwickelten, verlagerten sie ihr Geschäft seit 2016ausschließlich auf Dienstleistungen - insbesondere für Unternehmen,die ihre internen als auch externen Geschäfts- undKommunikationsprozesse digitalisieren und automatisieren. Hier mitdem Fokus auf Chatbots und den Möglichkeiten von künstlicherIntelligenz und dem Einsatz in sogenannten Conversational Interfaces.Das Unternehmen entwickelte bereits einige unterschiedlicheChatbots für größere Marken wie z.B. Jägermeister oder auch denVeranstaltungs-Bot für den Facebook Messenger "This is leif".Neben individuellen Chatbots arbeitet knowhere zusammen mit demOnline Marketing Spezialisten Björn Tantau derzeit an der Entwicklungder Plattform Botcast. Diese Plattform soll vor allem Unternehmeneinen Einstieg in die Materie der Chatbots verhelfen, die keineExperten oder Entwickler zur Verfügung haben. Mit Botcast ist esmöglich, in wenigen Schritten einen Chatbot für eines von sechsvorgegebenen Zielen zu erstellen. Diese lauten: Website Trafficgenerieren, Produkte verkaufen, Lead Generierung, Markenbekanntheitsteigern, Abonnenten mit News beliefern und Gewinnspiele durchführen."Der Einsatz von Chatbots gewinnt in immer mehr Einsatzbereichenan Bedeutung. Sie sind nicht nur innovativ, sondern auchkostensparend. Sie erreichen Kunden dort, wo diese sich primäraufhalten - in Messengern", erklärt knowhere Geschäftsführer PatrickZimmermann.Robert Weber, Head of Innovations bei knowhere, ergänzt: "ImFirst-Level-Customer-Support kann mit dem Einsatz von Chatbots sehrkosteneffizient gearbeitet werden. Ein Chatbot kann beispielsweiseauf eine Kundenfrage im Messenger entweder eine passende Antwortliefern oder darauf verweisen, dass ein Kundenberater während derGeschäftszeiten persönlich die Kundenanfrage beantworten wird. So istder Kunde rund um die Uhr betreut."Die knowhere GmbH ist jedoch nicht nur Entwickler von Chatbotssondern auch Veranstalter des Hamburger Chatbot Meetups. Mit dieserVeranstaltung wird der noch neuen Bot-Community eine Plattformgeboten, die spannende Vorträge und einen Erfahrungsaustauschzwischen interessierten Agenturen, Entwicklern und Marketernermöglicht.Auf Ihrem Stand der CeBIT begeistert knowhere sicher auch Sie -Besuchen Sie das innovative Unternehmen in der Halle 11, Stand A52/3.