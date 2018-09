Der knallharte Unter-Druck-Verhandler Trump und die abwartende Taktiererin Merkel - zwei gegensätzliche Verhandlungstypen, doch welche Strategien stecken dahinter? (FOTO)

Hamburg (ots) -Verhandlungsexperte Adrian Brandis, CEO Brandis Negotiations inHamburg über die verschiedenen Verhandlungstypen auf derinternationalen politischen Bühne:US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkelverhandeln extrem unterschiedlich, um ihre Ziele zu erreichen - undbeide sind sehr erfolgreich. Trump setzt auf maximalen Druck undsucht die Konfrontation, Merkel hingegen taktiert abwartend undausweichend. Welche Strategien verfolgen sie damit?Der MachtmenschDonald Trump setzt auf die sogenannte Druck-Strategie, indem ermit Maximalforderungen in eine Verhandlung einsteigt. Diesepsychologischen Anker setzt er gezielt ein, um seineVerhandlungspartner zu beeinflussen. Trump scheut keine Konflikte,spricht Drohungen aus und tritt sehr dominant auf. Um seineMachtposition zu untermauern und den Druck auf den Gegner zu erhöhen,veröffentlicht er seine Positionen schon vor der persönlichenKonfrontation auf Twitter. Dabei lässt er seinen Emotionen oft freienLauf, seine Tweets wirken häufig polternd, unverschämt und aggressiv.Trump beeinflusst seine Gegner also schon vor der Verhandlung.Anfangs haben das viele verspottet, doch es funktioniert -schließlich liest die ganze Welt mit. Trumps starker Einbezug vonSocial Media birgt aber auch Gefahren. Die frühe Preisgabe dereigenen Position begünstigt starre, unflexible Verhandlungen: BeideParteien beharren fest auf ihren Forderungen, weil ein Einlenken denGesichtsverlust in der Öffentlichkeit bedeuten würde.Verhandeln auf AugenhöheDie Verhandlungspartner auf der internationalen politischen Bühnehaben Trump in den ersten Monaten seiner Präsidentschaftunterschätzt. Er wurde belächelt und sein unkonventionelles Auftretenmissbilligt. Stattdessen hätten die Amtskollegen dem US-Präsidentenvon Anfang an auf Augenhöhe begegnen und ihn in die Schranken weisenmüssen. Sie hätten ihm deutlich machen müssen, dass zu einerzufriedenstellenden Lösung immer zwei Parteien gehören und er nichtalleine gewinnen kann. Nur so akzeptieren starke Verhandlungstypenwie Trump ihr Gegenüber als gleichwertigen Verhandlungspartner - diewichtigste Grundlage für eine gemeinsame Lösung der Konflikte. BeiTreffen mit internationalen Regierungschefs ist das Machtgefälleschon in der Begrüßung erkennbar: Trumps bekannter Griff an den Armdes Gegenübers beim Händeschütteln ist ein Hinweis auf seinevermeintliche Überlegenheit. Diesen Griff hat noch keiner erwidert -außer der russische Präsident Wladimir Putin beim gemeinsamen TreffenAnfang Juli 2018 in Helsinki. Das lässt auf ein ausgeglichenesMachtverhältnis zwischen den beiden Persönlichkeiten schließen.Die PragmatikerinAngela Merkel verfolgt eine ganz andere Strategie - das lässtschon ihre Persönlichkeit erahnen: Für die promovierte Physikerinzählen Daten und Fakten. Emotionen zeigt sie kaum, ihr Auftreten iststets professionell und pragmatisch. Anders als Trump, der alsehemaliger Immobilienunternehmer und Absolvent der Militärschule vonhierarchischen Befehlsstrukturen und dem Willen geprägt ist, derBeste zu sein, tritt sie sehr defensiv auf. Merkel stellt ihre Personnicht in den Vordergrund, sondern nimmt sich für die Sache zurück -eine wichtige Eigenschaft, um bestmögliche Verhandlungsergebnisse zuerzielen.Der Faktor ZeitDurch Abwarten und Ausweichen stellt Merkel ihre Gegner auf eineharte Geduldsprobe, die sie mürbe macht. Sie hinterfragt die Motiveder Gegenseite und wartet auf eine günstige Gelegenheit. Sehr spätgeht die Kanzlerin in die Konfrontation und legt sich erst dann aufeine Position fest, wenn sie sich umfassend zur Verhandlungsthematikinformiert hat. Diese Strategie hat den Vorteil, dass sich derVerhandlungspartner "auspowert" und Fehler macht, die Merkel cleverfür sich zu nutzen weiß. In Social Media setzt Merkel ihre Strategiefort: Sie twittert sehr zurückhaltend, vermeidet Provokationen undlegt sich niemals früh auf eine Verhandlungsposition fest.Über Adrian Brandis:Adrian Brandis ist einer der führenden internationalenVerhandlungsexperten im Bereich Ghost Negotiations. Seine Expertiseberuht auf mehr als 21 Jahren Erfahrung im professionellenVerhandeln. Das von ihm gegründete Verhandlungsinstitut BrandisNegotiations unterstützt sowohl globale Unternehmen als auchpolitische Parteien in schwierigen Verhandlungen. Adrian Brandisberät Entscheidungsträger aus Politik und Business in mehr als zehnLändern, unter anderem USA, China, Belgien, Frankreich und derSchweiz. Vor der Gründung von Brandis Negotiations im Jahr 2015 warAdrian Brandis zwölf Jahre beim schwedischen Modekonzern Hennes &Mauritz (H&M) tätig, für den er schwierige Verhandlungen erfolgreichzu außergerichtlichen Lösungen führte. Vor der Tätigkeit bei H&Mverantwortete Adrian Brandis als Projektmanager diverse Großprojektebei einer mittelständischen Baugesellschaft, für die er ebenfallseine Vielzahl schwieriger Verhandlungen mit Behörden undAuftragspartnern im mehrstelligen Millionenbereich führte. DiesenErfahrungsschatz von über 830 Vertragsverhandlungen nutzt AdrianBrandis heute als Ghost Negotiator für seine Mandanten. Dabei führter diskret im Hintergrund auch festgefahrene Verhandlungssituationenzum Erfolg. Zusätzlich gibt Adrian Brandis als Berater und Speakersein Wissen rund um die Themen erfolgreiche Verhandlungsführungweiter.Über Brandis Negotiations:- Gründung 2015 durch Adrian Brandis in Hamburg- Eines der führenden internationalen Beratungsunternehmen fürschwierige Verhandlungen- Kernkompetenzen: Ghost Negotiation, Verhandlungstrainings,Seminare und Workshops, maßgeschneiderte Inhouse-Seminare fürUnternehmen- Erfolgsquote: 93% mit 4.051 erfolgreichen Verhandlungen