Unterföhring (ots) -Bester Wert seit drei Jahren für die erste Battle-Show: "The Voice ofGermany" überzeugt mit hervorragenden 17,5 Prozent Marktanteil (14-49J.) die SAT.1-Zuschauer am Sonntag. Im Anschluss erzielt LukeMockridge mit "LUKE! Die Woche und ich" sehr gute 13,5 ProzentMarktanteil.Stark am Vorabend: "Hochzeit auf dem ersten Blick" steigert sich mit12,9 Prozent Marktanteil (14-49 J.) deutlich zur Vorwoche (11,4Prozent).Mit 11,2 Prozent Marktanteil (14-49 J.) beherrscht SAT.1 den Sonntag.Diese Talente treten am Donnerstag in der zweiten Ausgabe der Battlesan:Alexander Babacan (28, Flein b. Heilbronn), BB Thomaz (33,Düsseldorf), Carina Chère (27, München), Christine Heitz (20,Mertzig/ Luxemburg), Helen Leahey (30, Rhens b. Koblenz), JaninaBeyerlein (17, München), Katy Winter (34, Aarau/ Schweiz), LindaHelterhoff (25, Cottbus), Luana Eschment (16, Nauort b. Koblenz),Maria Giuseppina Cammisa (26, Offenbach am Main), Mark Schlumberger(43, Beelitz b. Potsdam), Marlin Williford (44, Berlin), Mars (40,Düsseldorf), Meike Ehnert (31, Schwarzenbach/Saale), Melisa Toprakci(20, Neuss), Miguel Fialho (17, Gemünden im Westerwald), Nanette Foh(24, Günding b. München), Natia Todua (21, Bruchsal,Baden-Württemberg), Philip Piller (22, Wien/ Österreich), SemionBazavlouk (33, Berlin), Stefanie Nerpel (39, Waibstadt b. Mannheim),Tina Naderer (21, Ebergassing b. Wien/Österreich)."The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags inSAT.1, jeweils um 20:15 Uhr. Die zweite Ausgabe der Battles zeigtProSieben am Donnerstag, den 23. November.Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 20.11.2017 (vorläufig gewichtet: 19.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Anita RichtmannTel. 089-9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comAnita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna BrinkmannTel. 030-3198-80822, 089-9507-1161Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell