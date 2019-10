"Bei klimaeffizienten Flugreisen spielt TUI fly in der ersten Liga"

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Hannover (ots) -- Neuster TUI fly-Nachhaltigkeitsbericht erschienen- Einwegplastik an Bord um mehr als 1,9 Millionen Artikelreduziert- Bordshop führt Sortiment biologisch abbaubarer Produkte- Fluggäste können an Bord zu Gunsten der TUI Care FoundationspendenWeniger Einwegplastik an Bord, Deutschlands klimaeffizientesterFlugbetrieb und eine umfassende Flottenerneuerung - das sind dieHighlights des neuen TUI fly-Nachhaltigkeitsberichts 2018, der nunerschienen ist. TUI fly engagiert sich seit langem für einenachhaltige Unternehmensentwicklung im Rahmen derNachhaltigkeitstrategie "Better Holidays Better World" der TUI Group.Diese baut auf den vier Grundpfeilern "Step lightly", "Make adifference", "Lead the way" und "Care more" auf und trägt dazu bei,die Zukunft des nachhaltigen Tourismus mitzugestalten."Wir möchten dem wachsenden Mobilitätsbedürfnis unserer Fluggästeentsprechen und sind uns gleichzeitig unserer Verantwortung für dieUmwelt bewusst. Mit der Einflottung neuer Flugzeuge reduzieren wirdie CO2-Emissionen um weitere 15 Prozent, und auch in den letztenAnalysen von unabhängigen Klimaschutzorganisationen spielt TUI flybei klimaeffizienten Flugreisen in der ersten Liga. Mit einemdurchschnittlichen Kerosinverbrauch von 2,57 Litern pro 100Passagierkilometer sind wir bereits 21 Prozent emissionseffizienterals die sechs größten europäischen Airlines", sagt Oliver Lackmann,Geschäftsführer TUIfly GmbH.Um der zunehmenden Plastikverschmutzung zu begegnen, folgt derbeliebte Ferienflieger den Prinzipien "Reduzieren, Wiederverwendenund Austauschen". Plastiktüten und Plastiktrinkhalme wurden von Bordgenommen, Plastikbecher werden nur noch auf Nachfrage zu denGetränken gereicht. Zudem ersetzen Holzrührstäbe seit Winter 2018etwa 1,9 Millionen Plastikartikel pro Jahr. Die Plastikreduktionzahlt auf das Gesamtziel der TUI Group ein, in allenGeschäftsbereichen bis zum Jahr 2020 250 MillionenEinwegplastikartikel einzusparen.Dem wachsenden Bedürfnis der Fluggäste, im Alltag oder auf Reiseneinen kleineren ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, entsprichtTUI fly auf vielfältige Weise. So hält das Bordsortiment einwachsendes Angebot innovativer und nachhaltiger Produkte bereit. Dieneue Biotherm Water Lovers Sonnencreme besteht z.B. aus einer nahezuvollständig biologisch abbaubaren Basisformel, sodass beim Baden dieAuswirkungen für die Lebewesen und Pflanzen möglichst gering gehaltenwerden können. Bei den neuen "Bracenets" handelt es sich derweil umArmbänder, die aus geborgenen Fischernetzen gefertigt werden, diezuvor im Meer entsorgt oder verloren gegangen sind und somit eineGefahr für die Unterwasserwelt darstellen. Diese Netze werdengeborgen, gereinigt und anschließend werden daraus Armbändergefertigt. Ein Teil der Erlöse geht an die Meeresschutz-OrganisationHealthy Seas Organisation.Zudem können Fluggäste ab sofort mit dem Erwerb vonGewinnspiellosen an Bord die TUI Care Foundation unterstützen. DieStiftung nutzt die Chancen des Tourismus, um positive Veränderungenin den Zielgebieten zu bewirken. Zu den rund 30 geförderten Projektenzählt TUI Turtle Aid, eine Initiative, die bis zum Jahr 2020 eineMillion Meeresschildkröten schützt. Zudem hat es sich die TUI CareFoundation zur Aufgabe gemacht, jungen Menschen Zukunftsperspektivenzu eröffnen. Dazu zählt auch die Förderung der "Ecokidz" in Südafrika- ein Programm, das Kinder zu jungen Umweltbotschaftern ausbildet undihnen den Zugang zum Kruger Nationalpark ermöglicht. Der spannendeBlick auf Afrikas wilde Tiere sorgt nicht nur für leuchtendeKinderaugen, sondern vermittelt ihnen auch ein Verständnis für denUmweltschutz.Weitere Informationen zur TUI-Nachhaltigkeitsstrategie und der TUIfly-Nachhaltigkeitsbericht sind unter folgendem Link abrufbar:tui-nachhaltigkeit.comÜber TUI flyTUI fly ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der TUI Group,des weltweit führenden Touristikkonzerns mit Sitz in Hannover undBerlin. Die TUI Group betreibt neben TUI fly in Deutschland fünfweitere Fluggesellschaften in Europa mit insgesamt 150 Flugzeugen.TUI fly beförderte im vergangenen Jahr 7,9 Millionen Passagiere undfliegt für TUI und andere Reiseveranstalter zu den klassischenUrlaubsregionen rund um das Mittelmeer, auf die Kanarischen Inseln,auf die Kapverden, nach Madeira und Ägypten. Die TUI fly Flottebesteht aus 39 Flugzeugen des modernen Typs Boeing 737. TUI flybietet hohe Qualität zu fairen Preisen und steht für Zuverlässigkeit,Pünktlichkeit und Sicherheit - daran arbeiten über 2.400 Mitarbeiter.Auch die Nachhaltigkeitsstrategie ist weiterhin auf Erfolgskurs: Dieunabhängige Klimaschutzorganisation atmosfair hat TUI fly im Jahr2018 zum wiederholten Mal als klimaeffizienteste FluggesellschaftDeutschlands ausgezeichnet - im internationalen Wettbewerb rangiertTUI fly unter den Top 5. Tickets sind auf dem Flugportalwww.tuifly.com, im Reisebüro oder über das TUIfly.com Servicecenter(Tel.: 0511 2200 4321) buchbar.Pressekontakt:TUIfly GmbHAage DünhauptDirector Corporate Communications TUI flyHead of Communications & PR TUI AviationTel. +49 511 9727 124aage.duenhaupt@tuifly.comSören LadehofManager External Communications TUI flyTel. +49 511 9727 621soeren.ladehof@tuifly.comOriginal-Content von: TUIfly, übermittelt durch news aktuell