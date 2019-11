Die kleinste Gemeinde Deutschlands 2018 liegt in Schleswig-Holstein

Wiesbaden (ots) - Mit sieben Einwohnerinnen und Einwohnern war Gröde auf dergleichnamigen Hallig im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer im Jahr 2018 diekleinste Gemeinde Deutschlands. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, verzeichnete Gröde einen Frauenüberschuss: Auf der Insel lebten zumJahresende 2018 vier Einwohnerinnen und drei Einwohner. Bei einer Fläche von2,52 Quadratkilometern betrug die Bevölkerungsdichte von Gröde somit weniger als3 Personen je Quadratkilometer.Nach wie vor die bevölkerungsreichste Gemeinde Deutschlands war zum Jahresende2018 die Bundeshauptstadt Berlin mit 3 644 826 Einwohnerinnen und Einwohnern aufeiner Fläche von 891 Quadratkilometern. Der Frauenanteil lag bei 51 % und dieBevölkerungsdichte bei 4 090 Einwohnerinnen und Einwohnern je Quadratkilometer.Die am dichtesten besiedelte Gemeinde Deutschlands war die bayerischeLandeshauptstadt München mit 4 736 Einwohnerinnen und Einwohnern jeQuadratkilometer. Zum Vergleich: Die Bevölkerungsdichte in Deutschland betrugEnde 2018 im Schnitt 232 Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer.Die Daten basieren auf dem Gebietsstand am 31.12.2018.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.dezu finden.Weitere Auskünfte:Gemeindeverzeichnis Telefon: (0611) 75-48 65 www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell