Mit kleinen Taten Großes bewirken - Bei der Google Impact Challenge winken Preisgelder bis zu 500.000 Euro (AUDIO)

Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag:Ob für andere Menschen, im Bereich Kultur oder für die Umwelt - inSachen ehrenamtliches Engagement macht uns in Deutschland so schnellkeiner was vor. Denn mit über 30 Millionen Ehrenamtlichen sind wirregelrechte Vereins-Meister! Diese vielen ehrenamtlichen Hände könnenUnterstützung auch gut gebrauchen. Genau deshalb ruft Google zusammenmit seinen Partnern - Deutschlands größter Spendenplattformbetterplace und der Förderorganisation Ashoka - schon zum zweiten Malzur "Google Impact Challenge" auf. Mehr dazu von Helke Michael.Sprecherin: Die "Google Impact Challenge" richtet sich an allegemeinnützigen Organisationen und Vereine. Unter dem Motto "KleineTaten können Großes bewirken" werden technologische Ideen gesucht,die Ehrenamtlichen ihre Arbeit erleichtern.O-Ton 1 (Dr. Ralf Bremer, 14 Sek.): "Zum einen lokale Ideen, dasheißt, kleine Sportvereine, kleine Organisationen, die begrenzteWirkung mit ihrem Projekt haben in ihrer Gemeinde, in ihrem Verein.Zum zweiten suchen wir sogenannte Leuchtturmprojekte, die wirklichbundesweit Wirkung erzielen."Sprecherin: Erklärt Google-Sprecher Dr. Ralf Bremer und betont,Mitmachen zahlt sich aus.O-Ton 2 (Dr. Ralf Bremer, 13 Sek.): "Die kleinen Projekte, rund 50von ihnen, können jeweils 20.000 Euro Fördergeld für sich gewinnen.Die großen, die Leuchtturmprojekte, sogar jeweils bis zu 500.000Euro. Es lohnt sich also wirklich mitzumachen."Sprecherin: Welche Projekte ausgezeichnet werden, das entscheidenunter anderem Sie da draußen. Zwar treffen Google und Betterplacezunächst eine Vorauswahl. Aber danach...O-Ton 3 (Dr. Ralf Bremer, 14 Sek.): "...kommt es zu einemzweistufigen Abstimmungsverfahren: zum einen entscheidet dasPublikum, also alle Bürger in Deutschland online, welche lokalenProjekte und welche Leuchtturmprojekte denn am Ende gewinnen. Bei denLeuchtturmprojekten wird die Vorauswahl durch die Fachjury erfolgen."Sprecherin: Viele Juroren kennen die Arbeit im Verein persönlich.Tennislegende Stefanie Graf zum Beispiel oder die 12-facheparalympische Goldmedaillengewinnerin Verena Bentele und auchEx-Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich weiß, wovon er redet. O-Ton4 (Arne Friedrich, 17 Sek.): "Alle sprechen immer über die großenVereine, aber die Spieler, zum Beispiel die Nationalspieler, würde esnicht ohne ehrenamtliche Helfer geben. Zum Beispiel arbeitet dieMutter meines Kumpels Philipp Lahm in seinem Heimatverein FT Gern undmacht eine unglaublich tolle Arbeit. Ich finde es ganz wichtig, dassehrenamtliche Unterstützer auch gefördert werden und ihr solltet euchalle bewerben."Sprecherin: Die Gewinner werden dann am 7. Juni in Berlin gekürt.Abmoderationsvorschlag:Wer mitmachen will, kann sein Projekt bis einschließlich 10.Januar auf der Website g.co/KleineTaten einreichen. Alle Infos dazugibt's auch noch mal unterhttps://impactchallenge.withgoogle.com/deutschland2018.