Zu kleine Schuhe können Kinderfüßen dauerhaft schaden Eltern sollten regelmäßig kontrollieren, ob Schuhe noch passen

Baierbrunn (ots) - Ob ein Schuh wirklich passt oder doch drückt -von ihren Kindern erfahren Eltern das meist nicht. Auch dann nicht,wenn der Nachwuchs schon sprechen kann und versteht, was Mama oderPapa von ihm wissen wollen. "Kinder fühlen sich nicht gestört von zukleinen Schuhen und laufen auch über einen längeren Zeitraum klaglosdamit herum", sagt die Leiterin der Orthopädischen UniversitätsklinikFriedrichsheim in Frankfurt am Main, Prof. Andrea Meurer, imApothekenmagazin "Baby und Familie". Das Problem: Zu kleine Schuheengen die Füße so ein, dass diese sich dauerhaft verändern können."Krallenzehen und Hallux valgus, eine Fehlstellung der großen Zehe,sind zum Beispiel möglich", so Dr. René Paulus, Kinderorthopäde ausMünchen. Meurer rät Eltern, etwa alle vier bis sechs Wochen zukontrollieren, ob Schuhe noch passen. Viele Modelle haben eineherausnehmbare Innensohle, auf die Eltern ihr Kind stellen können.Ansonsten lässt sich eine Schablone anfertigen, indem man die Füßedes Kindes auf einer Pappe nachzeichnet und an der längsten Zehe etwa12 Millimeter dazugibt. Passt die Schablone leicht und flach in denSchuh? Eltern sollten Meurer zufolge immer wieder auch die Füße desKindes anschauen: "Entdecken Sie Druckstellen, Rötungen oder Hornhautan unüblichen Stellen? Das deutet auf nicht passende Schuhe hin."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.