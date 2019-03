Der kleine Maulwurf DVD 7 & 8 ab 12. April 2019 erhältlich / Fortsetzung der DVD-Reihe, erstmals chronologisch und restauriert (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Mit Charme, Neugier und Schaufel begeistert der niedliche Maulwurfaus der Feder des tschechischen Zeichners Zdenêk Miler seit über 60Jahren Groß und Klein - und ist aus (inter)nationalen Kinderzimmernnicht mehr wegzudenken.Stets optimistisch, hilfsbereit und überaus freundlich steht derkleine Maulwurf seinen Freunden zur Seite und löst jedes Problem miteiner Prise Humor. Sein reines Herz und seine lange Bildschirmpräsenzmachen den kleinen Maulwurf zu einer Sendung für die ganze Familie.Im September 2018 fiel der Startschuss zu einer ganz besonderenDVD-Reihe. In Bild und Ton komplett überarbeitet werden nach und nachalle Folgen des kleinen Maulwurfs erstmals in chronologischerReihenfolge und mit restauriertem Videomaterial erhältlich sein.Natürlich inklusive der allerersten und bekanntesten Folge "Wie derMaulwurf zu seiner Hose kam" (DVD 1), die bereits 1957 einensilbernen Löwen in Venedig gewann.Zuletzt wurden Anfang des Jahres DVD 5 und DVD 6 mit vier derinsgesamt sechs Langfolgen des kleinen Maulwurfs veröffentlicht.Mit dem Verkaufsstart von DVD 7 und DVD 8 am 12. April 2019 wirddie Reihe fortgesetzt. DVD 7 enthält mit den Episoden 30 und 31 diebeiden letzten von insgesamt sechs Langfolgen. Auf DVD 8 zu sehen:Episoden 31 bis 41.Ein Trailer ist abrufbar unter: https://youtu.be/hfBjcOtOG-YProduktinformationen:Der kleine Maulwurf DVD 7 - Der Maulwurf und der AdlerVÖ: 12. April 2019Produktionsjahr: 1957-2002Genre: KidsMedium: DVDLaufzeit: ca. 60 Minuten (2 Folgen à ca. 30 Minuten)FSK: ab 0 JahrenUnverbindliche Preisempfehlung: 9,99 EuroBildformat: 16:9Tonformat: DD 2.0 DeutschSprachen: Deutsch (Dolby Digital 2.0)EAN: 4042999129474DVD 7 enthält mit den Folgen 30 und 31 zwei von insgesamt sechsLangfolgen des berühmten Kinderklassikers in bester Bild- undTonqualität.Der kleine Maulwurf DVD 8 - Der Maulwurf und die FreundschaftVÖ: 12. April 2019Produktionsjahr: 1957-2002Genre: KidsMedium: DVDLaufzeit: ca. 50 Minuten (10 Folgen à 5 Minuten)FSK: ab 0 JahrenUnverbindliche Preisempfehlung: 9,99 EuroBildformat: 16:9Tonformat: DD 2.0 DeutschSprachen: Deutsch (Dolby Digital 2.0)EAN: 4042999129481DVD 8 enthält die Folgen 32 - 41 der Original-Serie inchronologischer Reihenfolge und in bester Bild- und Tonqualität.Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - a division of WDR mediagroup GmbH - istProgrammanbieter und Programmvertrieb im Segment Home Entertainment.Der Schwerpunkt liegt dabei auf der physischen und digitalenProduktvermarktung. Als hauseigenes Label der WDR mediagroup GmbH(WDRmg) besteht das Kerngeschäft im DVD-, Blu-ray- undVideo-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und andererARD-Anstalten - seien es die Archivschätze der vergangenen 60 Jahreoder aktuelle Neuproduktionen. Darüber hinaus erwirbt die ReleaseCompany die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner undschnürt daraus attraktive Digitalpakete, die über alle relevantenVideo-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertrieben werden.Natürlich steht Ihnen die Release Company im Rahmen IhrerBerichterstattung jederzeit gerne für Interviews bereit.Rezensionsexemplare und Gewinnspielpakete können angefragt werdenbei Carolin Fröhlich: c.froehlich@littlebigthings.de