"Das kleine Mädchen" zu Gast bei "Timster" / Live-Sendung und "Timster-Treff" zum Thema Puppenspiel am 7. September (FOTO)

Erfurt (ots) -"Das kleine Mädchen", die erfolgreichste "Puppetfluencerin" derWelt, und ihre Erfinder sind am 7. September um 17:00 Uhr zu Gast im"Timster"-Studio (KiKA/NDR/rbb). Die Live-Sendung wird interaktiv miteinem "Timster-Treff" auf kika.de verlängert.Fester Bestandteil jeder "Timster"-Sendung ist "der Blog vomkleinen Mädchen". "Das kleine Mädchen", ein struppiges lila Monster,erklärt darin gemeinsam mit dem "großen Bruder" und Hund Struppilijede Woche die neuesten Tipps und Trends aus der Medienwelt - alsComedy-Rausschmeißer am Ende jeder Sendung. Mit einem Augenzwinkerngreift das Medienmonster das Thema der Sendung noch einmal auf oderkommentiert aktuelle Phänomene.Live zu Gast bei Tim im Studio sind am 7. September auch dieErfinder des "kleinen Mädchen" und des "großen Bruder". Martin Reinlund Carsten Haffke geben Einblicke in den Puppenspieleralltag. Imanschließenden "Timster-Treff" auf kika.de können die Zuschauer*innenFragen stellen und sich direkt beteiligen, indem sie Sketchemitgestalten."Timster" ist das wöchentliche Medienmagazin für Kinder von KiKA,NDR und rbb. Gemeinsam mit seinen Zuschauer*innen entdeckt ModeratorTim Gailus die Welt der Medien: Es geht um Apps, Kinofilme, Bücher,ums Internet und Videospiele. "Timster" hilft Medieneinsteigern, sichin der digitalen Welt zu orientieren. Die Sendung erklärt aktuelleMedienphänomene, blickt hinter die Kulissen und regt dazu an, Medienaktiv und kreativ zu gestalten. KiKA zeigt "Timster" samstags um17:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player.Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Steffi Warnatzsch-Abra.