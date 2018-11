Die kleine Halbe gewinnt Mehrweg-Innovationspreis 2018 / Euroglas überzeugt Deutsche Umwelthilfe mit Flaschenneuheit

Mauerstetten (ots) - Das Familienunternehmen Euroglas gewann mitseiner Flaschenneuheit die kleine Halbe den diesjährigenMehrweg-Innovationspreis der Umwelthilfe. Das 33cl-Format derMehrwegflasche entspricht dem aktuellen Zeitgeist in derGetränkeabfüllung. Die kleine Halbe besticht zudem durch eingeringeres Gewicht und Transportvolumen, was eine Einsparung vonCO2-Emission zur Folge hat.Der Mehrweg-Innovationspreis wird von der Deutschen Umwelthilfeund der Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) seit 2006 verliehen. DieAusschreibung des Preises richtet sich an Produktdesigner,Flaschenhersteller, Logistiker und andere Mehrweg-Denkende, die mitihren kreativen Ideen das deutsche Mehrwegsystem stärken. Einer derSieger war dieses Jahr die kleine Halbe von Euroglas, eineMiniaturausgabe der Mehrweg-EURO-Flasche.Die kleine Halbe überzeugte mit sowohl technologischen,emotionalen und natürlich auch mit umweltschonenden Aspekten, RolandDemleitner, Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien Bayerne.V. in seiner Laudatio: "Die kompakte 0,33 Liter Standardflasche ausGlas in zeitlos schlichtem Retrodesign ist 25 Prozent leichter alsvergleichbare Flaschen und spart beim Transport CO2-Emissionen ein.Durch einen spezifischen Kasten passt nur die 'kleine Halbe' hinein,sodass der Sortieraufwand im Leergutstrom verringert wird. IhreFüllgröße ist zeitgemäß und entspricht in optimaler Weise denKundenwünschen. Die 'kleine Halbe' hat das Potenzial zu einermittelständischen Poolflasche im Bierbereich. Dann muss derFlaschenpool allerdings zentral gesteuert und gepflegt werden."Die kleine Halbe vereint erstmals Mehr- und Einwegvorteile insich. Einerseits überzeugt sie durch Mehrfach-Befüllung und somitRessourcenschonung, andererseits hat die kleine Halbe ein geringeresGewicht und schafft mehr Transportvolumen. Des Weiteren entsprichtdie Füllmenge von 0,33-Litern dem aktuellen Zeitgeist. Mit derCraftbier-Bewegung und dem Limonaden-Trend entstehen vieleGetränkespezialitäten, die gerne in Maßen genossen werden. Die kleineHalbe deckt genau diesen Bedarf. Neben den speziellenPressekontakt:kommunikation.pur, Candy Sierks, Sendlinger Straße 31, 80331 München,Tel.: 089 23 23 63 48, sierks@kommunikationpur.comOriginal-Content von: Euroglas Verpackungsgesellschaft M.B.H., übermittelt durch news aktuell