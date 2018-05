Mainz (ots) -Der Dokumentarfilm "Tackling Life" ist am Samstag, 12. Mai 2018,beim Dokumentarfilmfestival DOK.fest München ausgezeichnet worden.Der Film, eine Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, erhieltden BR kinokino Publikumspreis."Tackling Life" handelt von Adam, Nico und Su, Mitgliedern derersten schwulen Rugby-Mannschaft Deutschlands, den "Berlin Bruisers".Der Dokumentarfilm von Johannes List (Buch/Regie) schildert ihrenAlltag und die Welt ihres gefährlichen Nischensports. Er zeigt, wiesie um Anerkennung im Kampf gegen Hetero-Mannschaften derRegionalliga ringen, wie sie bei bunten Events Geld sammeln und wiesie an Schulen Anti-Mobbing-Seminare geben.Neben Sport und Selbstinszenierung geht es bei den "Bruisers" -zwischen Selbstverwirklichung und der Suche nach Zugehörigkeit - umVerantwortung und Daseinsbewältigung. Im Wechsel zwischen überhöhtem,rauschhaftem Sporterlebnis und der stillen Beobachtung derProtagonisten entsteht ein Bild von sensiblen und tiefgründigenMenschen, die immer wieder auch Spaß daran haben, spektakulär undlaut zu sein."Tackling Life" ist eine Produktion von if... Production inKoproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel und der Hochschule fürFernsehen und Film München, gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern.Die Redaktion im ZDF hat Burkhard Althoff.Das internationale Dokumentarfilmfestival DOK.fest München findetvon 2. bis 13. Mai 2018 in der 33. Auflage statt. Jährlichpräsentiert das DOK.fest die interessantesten und besten neuenDokumentarfilme auf der großen Leinwand. Die Zuschauer haben dabeidie Möglichkeit, für ihr persönliches Festival-Programmhighlightabzustimmen, das dann mit dem BR kinokino Publikumspreisausgezeichnet wird.http://twitter.com/ZDF_pressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell