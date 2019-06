klarmobil.de startet mit Messenger-Bot für WhatsApp

Büdelsdorf (ots) - Der Komplettanbieter unter den MobilfunkDiscountern, klarmobil.de, stellt seinen Kunden ab sofort einentechnologisch ausgereiften Messenger-Bot für WhatsApp zur Verfügung.Die meisten Kundenanfragen können somit automatisiert und damitinnerhalb von Sekunden beantwortet werden. Die Kunden profitierendadurch von einer schnellen Beantwortung Ihrer Fragen - ohneWarteschleife, ohne Wartezeit und dennoch kompetent und verbindlich.Ab sofort können die klarmobil Kunden per WhatsApp-Messenger vonder neuen Bot-Technologie profitieren. "Mit unserem neuen Service-Botfür den Kommunikationskanal WhatsApp ist es uns gelungen, unsererBot-Expertise auszuweiten und somit nun rund zwei Drittel allerAnfragen in Sekundenschnelle voll automatisiert für unsere Kunden zubeantworten. Die technologische Aufwertung unseres Servicekanalskommt vor allem unseren Kunden zugute, die das Thema Kundenservicenicht als lästig, sondern als schnell, unkompliziert und effizienterleben", sagt Antonius Fromme, Geschäftsführer klarmobil GmbH undVorstandsmitglied der freenet AG. Über den Messenger können Kundenbeispielsweise Fragen zu ihrem Tarif stellen oder sich Produkteempfehlen lassen. Sollte der Bot keine Antwort auf die Anfragebereitstellen können, landen die Anfragen - wie bisher auch - imService-Team, das diese dann bearbeitet.klarmobil.de baut mit dem neuen Messenger-Bot auf seinem bereitserworbenen Know-how auf. Seit Spätsommer 2017 hat klarmobil einenMessenger-Bot für Facebook. Dabei liegt zwar beiden Messenger-Botsmit "Google Dialogflow" die gleiche technologische Architekturzugrunde, jedoch reagieren beide Bots unterschiedlich - gemäß denunterschiedlichen Messenger-Funktionen von Facebook und WhatsApp. DerBot wird mit dem Machine-Learning-Tool "TensorFlow" trainiert. Auchwenn das System selbsttätig "lernt", so werden die "Trainings-Daten"für den Bot hinsichtlich Kausalität, Ausdruck und Nutzbarkeitmenschlich überprüft.Der Bot wurde zusammen mit dem Innovation Lab Space and Lemonentwickelt und die "Handover-Lösung" vom Bot zu den menschlichenAgenten erfolgt über das Tool Khoros.Für ein besseres Kundenerlebnis und eine schnelle Reaktion aufKundenanfragen: Die neue Bot-Technologie auf WhatsApp vonklarmobil.de.Über klarmobil.deklarmobil.de ist der Komplettanbieter unter denMobilfunk-Discountern. Von maßgeschneiderten Tarifen bis zuhochwertigen Markenhandys: klarmobil.de bietet für jeden Bedarf eingünstiges und echt gutes Mobilfunk-Angebot. Das klarmobil.de Angebotist online unter www.klarmobil.de, via Hotline oder im Einzelhandelerhältlich.Pressekontakt:klarmobil GmbHTel.: 040 / 513 06 777Fax: 040 / 513 06 977presse@klarmobil.deOriginal-Content von: freenet AG, übermittelt durch news aktuell