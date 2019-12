kkvd Sozialpreis 2019 für Digital-Demenzprojekt der Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin

Berlin (ots) - Das Engagement des Alexianer St. Hedwig-Krankenhauses und desAlexianer Krankenhauses Hedwigshöhe für demenziell erkrankte Patienten wurdeheute mit dem kkvd Sozialpreis ausgezeichnet. Ein Sonderpreis ging an dasProjekt "Let's Guide" unter Federführung des Diözesan-Caritasverbands Köln. DiePreise verliehen Staatsministerin Dorothee Bär, Beauftragte der Bundesregierungfür Digitalisierung, und Bischof Franz-Josef Overbeck im Rahmen des kkvdFachtags in Berlin.In den Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin wird Wert darauf gelegt, besondereBedürfnisse von Menschen mit Demenz im Krankenhausalltag zu berücksichtigen. Dieungewohnte Umgebung führt zu Stress bei den Betroffenen - herausfordernd fürMitarbeiter und Patienten. Im Krankenhausinformationssystem (KIS) wurden daherdigitale Bewertungen eingeführt, um kognitive Einschränkungen direkt bei derAufnahme zu erkennen. Die Informationen werden für alle Beteiligten abrufbardigital im Behandlungsplan hinterlegt, so dass betroffene Patienten für die Zeitihres Aufenthalts in allen Bereichen des Krankenhauses gezielt betreut werdenkönnen. Dies ermöglicht eine demenzsensible Versorgung und hilft, Stressfaktorenfür die Patienten zu reduzieren. Das gibt den Patienten mehr Sicherheit undOrientierung.Theo Paul, Vorsitzender des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands(kkvd): "Die Zahl der Patienten mit Demenz nimmt in den Krankenhäusern stetigzu. Betroffen sind heute rund 40 Prozent der über 65jährigen Klinikpatienten.Für sie müssen die Krankenhäuser besondere Sorge übernehmen. Fühlen sich diePatienten unsicher oder verlieren die Orientierung, kann dies in der konkretenSituation oder dauerhaft negative Folge haben. Mit ihrem digitalen Projekt habendie Alexianer-Kliniken in Berlin einen leicht umsetzbaren Weg gefunden, sichgezielt an den Bedürfnissen der Patienten zu orientieren. Sie gehen mit ihremProjekt vorbildlich voran. Ihr Engagement ist gelebte Nächstenliebe."Der kkvd Sozialpreis wurde zum vierten Mal verliehen. Er stand unter dem Motto"katholisch. menschlich. digital".Mehr Informationen: www.kkvdsozialpreis.dePressekontakt:Katholischer Krankenhausverband Deutschlands (kkvd)Herbert Möller, PressesprecherTelefon 030-2408368-13Mobil 0175-2297478E-Mail presse.kkvd@caritas.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120887/4465765OTS: Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V. KKVDOriginal-Content von: Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e.V. KKVD, übermittelt durch news aktuell