München / Kreuzlingen (ots) -Bis Anfang Juli war er die Attraktion im Olympiapark und einfaszinierender Publikumsmagnet für jung und alt: Mehr als 14.000Personen pilgerten zum Eventgelände weeIsland, wo früher dasRadstadion stand. Exakt 1.187 "Goldsucher" lösten ein Ticket für 10Euro um dann für 30 Minuten auf dem "Klondike" nach verstecktenGoldbarren und mit Einkaufsguthaben aufgeladenen weeCards für denEinkauf im Münchner Einzelhandel buddeln zu können. Im Sandberg, deraus 2.500 Tonnen Spezialsand moduliert wurde, hatten die Macher derSchweizer weeMarketplace AG und der Münchner Tochter weeBusiness GmbHSchätze im Wert von 100.000 Euro vergraben. Diese spektakuläreFun-Aktion flankierte den erfolgreichen Markteinstieg desCashback-Systems "wee" in München.Bis Ende des Jahres, so die Ziele, sollen 4.000 Einzelhändler und400.000 Konsumenten aus dem Großraum München in das System integriertwerden, das seinen Nutzern als Bonus beim Shopping keine Punktesondern Rabatte und Geld bietet. Die Stadt München begrüßt jeglicheAktivitäten, die den vom Online-Shopping strapazierten Einzelhandelunterstützen. Und mit "wee" erhält dieser nicht nur einen Turbo inSachen Neukundengewinnung - vielmehr wird jeder Einzelhändler, dersich "wee" anschließt über die weeApp digital sichtbar und erhält sokostenlos sein eigenes Mobile-Business.Prof. Dr. med. Volker Mall freute sich im Rahmen der heutigenScheckübergabe: "Für die Umsetzung unseres geplantenErweiterungsneubaus sind wir, unabhängig von der Finanzierung unseresTrägers, auf Spenden in Millionenhöhe angewiesen", so der ÄrztlicheDirektor des kbo-Kinderzentrums München. "Deshalb bespielen wir imTeam der gemeinnützigen GmbH mit unseren Botschaftern alle Facettendes Fundraising." Zum erlesenen Botschafter- und Unterstützerkreisgehören u.a. Persönlichkeiten wie Natalie Schmid, Lola Paltinger,Prinzessin Ursula von Bayern, Götz Otto oder Miroslav Nemec.Als Dank für die effektive Zusammenarbeit zwischen "wee", StadtMünchen und Olympiapark bei der Locationsuche und -aufbereitung von"weeIsland", wünschten sich die Schweizer M-Commerce-Spezialisteneinen Spendennehmer von der Stadt München. Denn "wee" versprachbereits im Vorfeld des Events die erzielten Einnahmen aus dem"Klondike" zu spenden. Josef Schmid, 2. Bürgermeister, stellte danneine entsprechende Übersicht an sozialen und karitativenEinrichtungen zur Verfügung."Die Entscheidung den Großteil unserer Erlöse für daskbo-Kinderzentrum München zu spenden fiel uns letztlich leicht,"erklärt Cengiz Ehliz, "wee"-Founder und Unternehmer, "denn unsereweeCharity, ein in München ansässiger gemeinnütziger Verein,unterstützt europaweit im Rahmen unserer MöglichkeitenEinzelschicksale von bedürftigen Kindern, die an uns herangetragenwerden. Hierbei können wir jetzt auch auf den Partner kboKinderzentrum München zählen, was mich persönlich sehr freut."Ca. 12.000 Kinder mit angeborenen oder erworbenenEntwicklungsstörungen oder Behinderungen aus der gesamtenBundesrepublik werden jährlich im kbo-Kinderzentrum München versorgt."Wir platzen aus allen Nähten", so Prof. Mall. "Mit demanstehenden Bauvorhaben, das kurz vor der finalen Freigabe steht,möchten wir die räumlichen und strukturellen Zustände unsererEinrichtung verbessern. Für mehr und noch bessere Therapieangebotehier in Großhadern brauchen wir einfach mehr Platz."Ausgestattet mit Herz-Luftballons und Lutschern, Utensilien derEinführungskampagne von "wee" in München, führte Prof. Mall die Gästeim Rundgang durch ausgewählte Stationen seiner Institution. "Wenn ichdie leuchtenden Kinderaugen der kleinen Patienten sehe", gestehtSiana Petrova, Vorsitzende des weeCharity for Kids e.V, "geht mir dasHerz auf. Ich habe selbst einen gesunden Sohn von 5 Jahren und bindafür sehr dankbar. Deshalb ist es für unsere Charityselbstverständlich hier zu helfen."Pressekontakt:weeConomy AGMediensprecher/Public Relations/Public AffairsTilmann Meuserc/o CP/CONSULT Consulting Services GmbHTel: +49 (0) 201/890699-15; mobil: +49 (0)177/8095117Mail: meuser@cp-cs.dehttps://wee.comhttps://weelovemunich.dehttps://www.facebook.com/weeloveMunich/kbo Kinderzentrum München gemeinnützige GmbHSonja PribicevicTel: +49 (0) 89 / 71009-291Mail: sonja.pribicevic@kbo.dehttps://kinderzentrum-muenchen.kbo.deOriginal-Content von: weeCONOMY AG, übermittelt durch news aktuell