Das kauft und verkauft Warren Buffett

Eineinhalb Monate nach dem Ende des zweiten Quartals bekommen wir endlich Einblick in die Änderungen des Aktienportfolios von Berkshire Hathaway (WKN:854075). Es zeigt sich, dass keine neuen Aktien hinzugekommen sind. Aber trotzdem wurde fleißig gekauft und verkauft.

Ich spanne dich nicht weiter auf die Folter. Hier ist eine Übersicht über die Aktien, die Berkshire Hathaway während des zweiten Quartals 2018 gekauft und verkauft hat.

Welche Aktien hat Berkshire Hathaway im zweiten Quartal gekauft?

Als Berkshire vor wenigen Wochen seinen zweiten Quartalsbericht vorlegte, sagte ich voraus, dass wir ein sehr aktives Quartal für das Aktienportfolio sehen würden. Und das scheint eingetreten zu sein.

Obwohl Buffett und seine Aktienjäger während des Quartals keine neuen Positionen anlegten, gab es beträchtliche Zugänge und Abgänge bei neun bestehenden Investitionen. Hier ist eine Tabelle, welche Aktien zugekauft wurden.

Datenquelle: Berkshire Hathaway SEC-Formular. Marktwerte vom 14.08.2018

Es wurde bereits erwartet, dass Berkshires riesige Appleposition noch größer wird. Darauf deuteten nicht nur Kommentare von Buffett und Vizevorstandsvorsitzendem Charlie Munger hin. Auch im Quartalsbericht gab Berkshire den ungefähren Wert seiner sechs größten Aktienpositionen am Ende des Quartals an. Eine einfache Rechnung, die den Aktienkurs am letzten Tag des zweiten Quartals einbezieht, zeigt, dass Berkshire deutlich mehr Aktien hält. Nun wissen wir genau, wie viele es sind.

Eine andere interessante Entdeckung ist, dass Berkshire fast 2,1 Milliarden US-Dollar für drei seiner Banken-Investitionen ausgegeben hat. Berkshires Portfolio ist ziemlich bankenlastig. Der Bankensektor war einer der schlechtesten Sektoren 2018. Daher ist es nicht überraschend, dass Buffett und sein Team ein paar Aktien von Banken gekauft haben, von denen Sie dachten, dass sie gerade günstig sind. Ich habe kürzlich geschrieben, dass Goldman Sachs mit seiner gegenwärtigen Bewertung besonders attraktiv aussieht. Es ist auch bekannt, dass Buffett U.S. Bancorp und Bank of New York Mellon als die am besten geführten Banken der USA ansieht.

Es scheint zudem so, als ob Buffett seine Lieblinge in der Luftfahrtbranche gewählt hat. 2016 eröffnete er vier gleichgroße Positionen in den größten US-Fluggesellschaften. Im zweiten Quartal erhöhte Berkshire seine Anteile an Southwest Airlines und Delta Air Lines um jeweils 18 %. Die Zahl der Aktien der beiden anderen Fluggesellschaften wurde hingegen verringert. Es gab Gerüchte, dass Berkshire versucht, Southwest Airlines komplett zu übernehmen. Der kürzliche Aktienkauf befeuert dieses Gerücht noch.

Welche Aktien hat Berkshire verkauft?

Auf der anderen Seite verkaufte Berkshire auch ein paar Aktien. Eine Position ist vollkommen aus dem Portfolio verschwunden, fünf weitere sind kleiner geworden.

Unternehmen (WKN) Verkaufte Aktien % Verringerung der Investition von Berkshire Markwert der verkauften Aktien Wells Fargo (WKN:857949) 4.499.486 <1 % 261 Millionen USD Phillips 66 (WKN:A1JWQU) 10.960.378 23 % 1.3 Milliarden USD Charter Communications (WKN:A2AJX9) 718.688 8 % 221 Millionen USD United Airlines (WKN:A0JC6V) 1.021.421 3 % 83 Millionen USD American Airlines (WKN:A1W97M) 1.300.000 2 % 48 Millionen USD Verisk Analytics (WKN:A0YA2M) 284.778 100 % 36 Millionen USD

Datenquelle: Berkshire Hathaway SEC-Formular Marktwert von 14.08.2018

Der Verkauf von Verisk war für Berkshire nur eine kleine Sache. Daher ist das keine bedeutsame Entwicklung. Trotzdem gibt es dabei ein paar wichtige Dinge zu beachten.

Der Verkauf von fast einem Viertel der Phillips 66 Aktien war bei den Verkäufen mit Abstand die größte Neuigkeit in dem Quartal. Das ist ziemlich überraschend, da bereits im ersten Quartal ein noch größerer Verkauf stattgefunden hatte. Lau Buffett geschah dies damals lediglich aufgrund von Regulierungsanforderungen.

Als die Transaktion im Februar bekanntgegeben wurde, sagte Buffett, dass Berkshire Aktien von Phillips 66 auf lange Sicht behalten möchte. Daher kam es völlig unerwartet, dass erneut eine so große Menge abgestoßen wurde.

Eine weitere wichtige Sache, die du beachten solltest, ist, dass die Veränderung von 4,5 Millionen Aktien in der Position von Wells Fargo zwar gewaltig erscheinen mag, aber in Wirklichkeit nicht besonders bedeutsam ist. Berkshire hatte bisher bereits kleinere Aktienpakete veräußert. Dies liegt aber nicht an den neusten Skandalen oder der Geschäftsentwicklung der Bank. Stattdessen muss Berkshire seinen Anteil an Wells Fargo unter 10 % der im Umlauf befindlichen Aktien halten. Daher ist es notwendig, von Zeit zu Zeit ein paar Aktien davon zu verkaufen.

Noch ein „Verkauf“

Neben diesen Aktien gibt es noch eine weitere Position, die aus Berkshires Portfolio verschwunden ist. Allerdings war uns das bereits bekannt. Im zweiten Quartal verkaufte Berkshire seinen Anteil an Monsanto komplett an Bayer. Dafür konnte es sich über 2,4 Milliarden US-Dollar freuen.

Der Verkauf der Monsantoaktie war einer der Hauptgründe, warum der Bargeldbestand im ersten Quartal wuchs. Momentan hat Berkshire 111 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante. Die Erhöhung betrug fast genau so viel wie der Verkaufserlös von Monsanto.

Wie viel hat Berkshire für seine Aktieninvestitionen ausgegeben?

Insgesamt gab Berkshire etwas mehr als 5 Milliarden US-Dollar für Aktien aus. Für den Verkauf seiner Aktien erhielt es 1,95 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen beruhen auf den gegenwärtigen Bewertungen jeder Aktie. Daher wissen wir nicht genau, wie viel Berkshire bezahlt oder erhalten hat. Man kann aber davon ausgehen, dass ca. 3 Milliarden US-Dollar mehr in Aktien investiert wurden, als desinvestiert wurde.

The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von Apple. The Motley Fool hält Aktien von Verisk Analytics und hat die folgenden Optionen: long Januar 2020 150 USD Calls auf Apple und short Januar 2020 155 USD Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Southwest Airlines.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 15.08.2018 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.