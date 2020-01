kasko2go und die Bayerische starten gemeinsames Projekt für neuartige Telematik-Versicherungen für Pkw

München / Zug (ots) - Das Schweizer Insurtec kasko2go und dieVersicherungsgruppe die Bayerische haben ein gemeinsames Projekt zur Entwicklungneuartiger und kundenfokussierter Lösungen für Telematik-Tarife in Deutschlandgestartet. Im ersten Halbjahr 2020 plant die Bayerische stufenweise einenApp-basierten Telematik-Tarif. Nachdem das Produkt in der Schweiz mit der DextraVersicherung AG, einer Beteiligung der Bayerischen, bereits erfolgreicheingeführt wurde, sollen künftig auch deutsche Versicherungskunden davonprofitieren. Der Tarif belohnt sicheres und umweltbewusstes Fahrverhalten mitRabatten von bis zu 50 Prozent gegenüber klassischen Kfz-Tarifen. Die Prämiewird anhand der tatsächlich gefahrenen Kilometer und des Fahrstils berechnet.Einzigartig in Deutschland im Vergleich zu bestehenden Telematiktarifen ist dieVerknüpfung von Pay-as-you-drive mit Pay-how-you-drive. Das heißt: Wer mitseinem Auto nicht fährt, bezahlt auch fast nichts. Und der Kunde hat jederzeitTransparenz über seine Kosten. Der Tarif berechnet sich auf Basis desindividuellen Fahrverhaltens. Mithilfe von Telematik und künstlicher Intelligenzwird so das Risiko des jeweiligen Fahrstils bewertet. Je verantwortungsbewussterund umweltfreundlicher die Fahrweise, desto geringer fällt die zu zahlendeVersicherungsprämie aus.Um den Tarif nutzen zu können, wird kein zusätzliches Gerät, sondernausschließlich eine auf dem Smartphone installierte App benötigt. Die Abrechnungerfolgt dabei kilometergenau. Die App für den deutschen Markt wird ab Frühjahrverfügbar sein. Und ganz anders als alle zur Zeit verfügbaren Angebote kann derKunde die App auch dann schon nutzen, wenn er noch keinen Versicherungsvertragabgeschlossen hat. So kann er prüfen und testen, ob die hier gebotenen Lösungwirklich einen Mehrwert für ihn bietet, denn nicht für jeden Fahrer ist einTelematik-Tarif auch von Vorteil. Das ist ganz im Sinne des Reinheitsgebotes derBayerischen.Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen: "Mit kasko2go ergänzen wir unserProduktportfolio und bieten Kunden die Möglichkeit, für nachhaltiges Fahren mitattraktiven Konditionen belohnt zu werden. Nach unserer Analyse schätzen vieleVerbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie für die tatsächlich genutzte Leistungbezahlen. Da Autofahrerinnen und -fahrer künftig über uns den bestmöglichenSchutz immer dann, wenn sie ihn brauchen, für eine faire Prämie abschließenkönnen, erhoffen wir uns langfristig ein großes Interesse an dieser innovativenIdee. Damit setzen wir auch unsere Vision einen Schritt weiter um: Wir wollendazu beitragen, dass unsere Kunden nur für den Versicherungsschutz bezahlen, dendiese auch tatsächlich benötigen."Genadi Man, CEO von kasko2go: "Der Nutzungs-basierte Autoversicherungsmarkt wirdlaut den großen Analystenhäusern bis 2027 jährlich um rund 24 Prozent wachsen.Die Marktdurchdringung in Deutschland liegt bei unter 1 Prozent - diesePotenziale möchten wir heben. Mit unserem neuartigen und skalierbaren Ansatzwollen wir langfristig nicht nur dazu beitragen, Deutschlands Straßen sichererzu machen. In Zeiten steigenden Umweltbewusstseins trifft das Produkt denZeitgeist und belohnt auch umweltbewusstes Fahrverhalten. Man spart also Kosten,verbessert die Verkehrssicherheit und entlastet die Umwelt - eine sinnvolle undwertschöpfende Win-Win-Situation für alle Beteiligten."Während kasko2go Technologie-Know-how, einen Ansatz zur Schaffung einersichereren Fahrkultur, und internationale Business-Expertise mitbringt, steuertdie Bayerische ihre nachgewiesene Versicherungserfahrung der Partnerschaft bei.Die Versicherungsgruppe kennt den deutschen Markt seit mehr als 160 Jahren undist spezialisiert auf Versicherungslösungen für Privatkunden. Nachdem dieBayerische bereits den ersten Dashcam-Tarif in Deutschland eingeführt hat,integriert sie nun den zukunftsträchtigen und nachhaltigen Versicherungsansatzvon kasko2go in ihr Produktportfolio.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), NeueBayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft BayerischeBeamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund500 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich undliegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kundender Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat derNeuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyseerneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.