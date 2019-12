"Das kann unser Genickbruch sein." VOX zeigt "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" mit Mälzer & Lohninger vs. Trettl & Raue am Sonntag, den 15.12., um 20:15 Uhr

Köln (ots) - "Nichts ist so schwer wie ein fremdes Weihnachtsmenü nachzukochen.Denn das ist Emotion pur", weiß Roland Trettl. Doch in "Kitchen Impossible - DieWeihnachts-Edition" (am Sonntag, 15. Dezember um 20:15 Uhr bei VOX) wird genaudas die Aufgabe sein. Zusammen mit Tim Raue stellt er sich gegen das Team ausTim Mälzer und Mario Lohninger der Herausforderung, traditionelle Menüs zum Festder Liebe ohne Zutatenliste oder Rezept perfekt zuzubereiten. "Mario und ich -wir werden 'Team Harmonie' sein", glaubt Tim Mälzer fest. Doch auch RolandTrettl ist siegessicher: "Zwei Choleriker zusammen irgendwo hinschicken - dashaben sich wohl unsere Gegner bei unserem Team gedacht - aber sie werden sichtäuschen und sehen, wie unsere Wut unser Treibstoff sein kann." Dabei treten diebeiden in Moskau (Russland) ausgerechnet beim ehemaligen Chefkoch des Kremlsgehörig ins Fettnäpfchen. Tim Mälzer und Mario Lohninger hadern dagegen inMontreal (Kanada) mit der Entscheidung, ob sie ein Huhn oder ein Truthahnzubereiten müssen - und fahren kurz vorm Servieren noch mal mit dem Taxi zurMetzgerei. Doch welches Team schnappt sich den Sieg? Das erfahren die vier Köcheerst bei der Bescherung im Anschluss an ihre Reisen. Bei einem gemeinsamen Koch-und Weihnachtsabend, bei dem sie sich reichlich beschenken und auf ihreHerausforderungen zurückblicken, findet das Quartett heraus, welches Team sichin der Ferne am besten vor der Jury aus einheimischen Stammgästen geschlagenhat.Roland Trettl & Tim Raue - Moskau, Russland"Beim Originalkoch bin ich dieses Mal nicht mit dem Füßchen ins Fettnäpfchengetreten, sondern mit beiden Beinen vom Fünfer volles Pfund in die Scheißegehopst", berichtet Tim Raue peinlich berührt. Denn dass er und Roland Trettlzum Weihnachtsfest in Russland dieses Mal nahezu heiligen kulinarischen Bodenbetreten, war ihm nicht bewusst. Ihre Konkurrenten schicken die beiden in dieNähe von Moskau zu Viktor Belyaev. "Das ist nicht der Originalkoch. Der kochtnicht, der isst nur", posaunt Tim Raue zunächst. Doch es ist kein geringerer alsder ehemalige Chefkoch des Kremls, der während seiner Karriere im Auftrag desrussischen Präsidenten Staatschefs aus aller Welt bekochte. Als den beiden klarwird, wer der Originalkoch ist, und das Menü mit unter anderem einer russischenHonigtorte erblicken, kehrt die Bescheidenheit jedoch zurück: "Das ist einFiasko. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist ein verfluchter Dreck. Das kannunser Genickbruch sein." Der Kremlkoch weiß dagegen: "Das können sogar Kindermachen." Kann das Team Trettl/Raue die Herausforderung meistern?Tim Mälzer & Mario Lohninger - Montreal, KanadaIm winterlichen Montreal erwartet Tim Mälzer und Mario Lohninger ihrekulinarische Herausforderung - und die raffinierte, regionale und technischeKüche des Spitzenrestaurants Candide. "Wir haben heute das allererste Malzusammengearbeitet und wir waren wie ein altes Ehepaar", so Tim Mälzer. Dochdabei löst vor allem eine Frage immer wieder Beziehungsprobleme aus: "Ist es einHuhn oder ein Truthahn?" Weder noch. Denn die beiden sollen einen Kapaunzubereiten. Größer als ein Huhn, aber kleiner als ein Truthahn. Erst nachdemMario Lohninger schließlich kurz vor knapp aus der Küche mit dem Taxi zurnächsten Metzgerei rast, um die erste Geflügelentscheidung zu korrigieren, istfür den österreichischen Koch die Diskussion beendet: "Ich lasse mir jetzt nichtdie Weihnachtsstimmung vermiesen. Wir machen jetzt einfach einen richtig geilenVogel."VOX zeigt "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" mit Tim Mälzer und MarioLohninger gegen Roland Trettl und Tim Raue am 3. Adventssonntag, den 15.12., um20:15 Uhr."Kitchen Impossible" Staffel 5 2020Auch Anfang 2020 wird in der fünften Staffel wieder gekocht, geschwitzt,geschimpft und es warten neue Gegner auf den wohl bescheidensten Koch der Welt,Tim Mälzer. Im Kampf um die Koch-Ehre stellen sich Anfang des Jahres neueSpitzenköche scheinbar unlösbaren kulinarischen Herausforderungen auf der ganzenWelt. Dann wird u.a. Steffen Henssler erstmals dabei sein.Pressekontakt:Niklas FauteckMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: 0221/456 74403Bei Fotowünschen:Anna ThomaVOX BildredaktionTelefon: 0221/456 74279Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4464979OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell