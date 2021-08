Das kann sich sehen lassen!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, während die großen Indizes weiter in der Warteschleife stecken, bewiesen unsere Aktienbrief-Champions im Juli wieder einmal ihre hohe Anlagequalität. So trat der Dax mit +0,1% auf der Stelle, und der Dow Jones verbesserte sich um 1,3%. Bei den 100 Champions steht indes unter dem Strich ein Plus von 3,8% zu Buche, wobei 76 Gewinnern nur 24...