Der kanadische Softwareanbieter Longview verstärkt seine Präsenz auf dem französischen Markt

Longview expandiert in Frankreich und will mit seinerPlanungslösung Tidemark weitere Unternehmen bei der digitalenTransformation der Finanzabteilung unterstützenParis (ots/PRNewswire) - Nachdem Longview vom Analysten Gartner2018 im Magic Quadrant als Visionär für Cloud-Finanzplanungs- undAnalyselösungen (bekannt als Tidemark®) positioniert wurde,investiert der Softwarehersteller deutlich in den französischenMarkt.Jean-Christophe Montant, Managing Director Frankreich, freut sich:"Mit einem Büro im Herzen von Paris, einem renommierten undwachsenden Kundenstamm mit Orange, Engie, Norauto und Veolia sowieeinem Rechenzentrum in Europa, sind wir in Frankreich bestensaufgestellt." Montant ergänzt: "Zudem verfügen wir über ein Netzwerkvon aktiven Partner und über eine von Partnern und Analystenanerkannte, innovative Softwarelösung für alle relevanten Belange imFinanzwesen. Ergo ist Frankreich Herzstück der Wachstumsstrategie vonLongview."Longviews Erfolg in Frankreich steht in direktem Zusammenhang mitLongview Plan powered by Tidemark, der innovativen, integriertenSoftwarelösung für Planung, Prognose, Finanzberichterstattung undAnalyse. Tidemark wurde von Longview im Jahr 2017 übernommen und hatsich als Softwarelösung mit einer Cloud-basierten Architektur bestensbewährt. Die Flexibilität und Skalierbarkeit, die Longview Planpowered by Tidemark Unternehmen im Zeitalter der digitalenTransformation bietet, lässt sich mit traditionellenSoftwarelösungen, die mit Cubes arbeiten, nicht realisieren. Kundenvon Longview modellieren mit der Tidemark-Lösung sehr komplexeProzesse und können Anwendungsfälle lösen, die durch herkömmlichePerformance-Management-Software in der Regel nicht abgedeckt werden.Nicolas Letavernier, Neuzugang bei Longview und Sales Director fürFrankreich erklärt dazu: "Wir wollen unsere agile PlanungslösungLongview Plan powered by Tidemark hier im französischen Markt nochbesser bekannt machen. Die Vorteile liegen auf der Hand: dieLongview-Plattform "Connected Finance" mit Analyse undEchtzeit-Finanzkonsolidierung ist der ideale Assistent derFinanzabteilung." Tatsächlich fehlt auf dem EPM (EnterprisePerformance Management) -Markt eine cloudbasierte Software, dieUnternehmen einen agilen Ansatz zur Unterstützung der Transformationder Finanzabteilung bietet.Über LongviewLongview - 1994 gegründet - ist ein weltweit führenderLösungsanbieter für Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen.Unsere Lösungen Longview Plan, Longview Close, Longview Tax undLongview Analytics ermöglichen es Unternehmen auch in komplexeninternationalen Strukturen, durch gezielte Unterstützung bei derKonsolidierung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen, die richtigenGeschäftsentscheidungen zu treffen.Wir unterstützen Firmen dabei, Ihre Unternehmensleistung zu messenplanen, zu steuern und zu optimieren. Unsere Plattform gibt es sowohlon Premise als auch in der Cloud. Unsere leistungsfähigen,intelligenten Lösungen liefern dabei eine zuverlässige undübersichtliche Darstellung der relevanten Unternehmenskennzahlen.Dank unserer anerkannten Branchenexpertise und unserer nahtlosintegrierten Plattform vertrauen viele namhafte und internationaleUnternehmen Longview bei der Steuerung ihrer Geschäftsprozesse, derVerbesserung der Datenintegrität, der Transparenz der Finanzdaten zurEntscheidungsfindung. Weitere Informationen zu unserem Unternehmensowie zu unseren Lösungen finden Sie unter www.longview.comPressekontakt:Sarah BergsethVice President of Global Marketing, SBergseth@longview.comNicolas LetavernierSales Director Frankreich, nletavernier@longview.comQuelle: Longview Solutions Inc.Original-Content von: Longview Solutions, Inc., übermittelt durch news aktuell