In der kalten Jahreszeit - Magnesium als Heißgetränk genießen (FOTO)

Ismaning (ots) -Nach dem Jahrhundert-Sommer hat jetzt der Herbst mit längerenNächten und kühleren und nasskalten Tagen Einzug gehalten. Auch wenndas Wetter jetzt nicht mehr so angenehm ist, zieht es doch vieleMenschen raus in die Natur. "Wer rastet, der rostet" - das gilt auchin der kälteren Jahreszeit. Um seinen Körper fit und beweglich zuhalten, sollte man sich jetzt nicht daheim einigeln. Wandertouren,Spaziergänge und Nordic Walking können zur Fitness beitragen. Umsoschöner ist es anschließend im kuscheligen Zuhause. Wenn es draußennass und frostig kalt ist, sind heiße Getränke oder auch deftigeEintöpfe wieder besonders beliebt.Magnesium - wichtiger MineralstoffGerade im Herbst und Winter sollten ausreichend Vitamine undMineralstoffe auf dem Speiseplan stehen. Der Mineralstoff Magnesiumbeispielsweise ist besonders wichtig für unser Wohlbefinden.Magnesium beeinflusst den Energiestoffwechsel, reguliert dasZusammenspiel von Muskeln und Nerven, unterstützt den Kreislauf -insgesamt ist der Mineralstoff an rund 600 Vorgängen im Körperbeteiligt. Hülsenfrüchte, grünes Blattgemüse und Vollkornproduktehaben einen hohen Magnesiumgehalt. Auch Nüsse und Esskastanienenthalten reichlich Magnesium - täglich eine Handvoll sollte man sichgönnen.Viele Menschen haben zudem einen erhöhten Magnesiumbedarf,insbesondere Ältere, Diabetiker, sportlich Aktive, Gestresste undSchwangere. Nicht immer klappt es, sich mit ausreichend Magnesiumüber die Ernährung zu versorgen. Dann sollte man täglich einhochdosiertes Magnesiumpräparat aus der Apotheke einnehmen, - zumBeispiel: Das Trinkgranulat Magnesium-Diasporal 400 Extra enthält 400mg Magnesium als reines Magnesiumcitrat, wie es als Baustein imKörper vorkommt. Es ist daher körperfreundlich und schnell aktiv.Magnesium jetzt heiß genießenIn der kalten Jahreszeit kann man das Trinkgranulat auch heißgenießen. Einfach eine Portion in ein Glas geben, mit heißem Wasseraufgießen und fertig ist ein leckeres Heißgetränk mit extrafruchtigem Orangengeschmack aus natürlichem Orangensaftkonzentrat -ein gesunder Genuss, wenn man sich nach einem langen Spaziergang denMuskeln etwas Gutes tun will.Tipps für die kalte Jahreszeit...Eine warme Kopfbedeckung ist wichtig, da wir einen Großteil derKörperwärme über den Kopf verlieren.Ein Schal schützt Hals und Rachenraum.Zimmerbrunnen oder Wasserschalen in der Wohnung helfen, dieSchleimhäute vor dem Austrocknen zu schützen.Auch wenn es noch so frostig und nasskalt ist, mindestens einehalbe Stunde sollte man sich täglich draußen aufhalten, z.B.Spazierengehen.Ausreichend trinken ist wichtig, auch wenn es im Winter oftmalsschwerfällt. Am besten ist Wasser. Wem das zu kalt ist, greift zuKräuter- oder Früchtetees. Übrigens: Das TrinkgranulatMagnesium-Diasporal 400 Extra kann man jetzt auch als Heißgetränkgenießen! Infos: http://diasporal.deSuppen und Eintöpfe sind ideal. Sie wärmen und geben die Kraft,die man in der kalten Jahreszeit benötigt. Mit Hülsenfrüchten undGemüse aller Art zubereitet sind sie Magnesiumlieferanten.Nüsse naschen! Täglich eine Handvoll reicht. Sie enthaltenebenfalls viel Magnesium.Pressekontakt:Protina Pharm. GmbHc/o Agentur WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimer Weg 5065824 SchwalbachTel.: 06196 - 9519968Fax: 06196 - 9519970E-Mail: angelika.lemp@wedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell