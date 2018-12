junge Welt: XXIV. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz am 12. Januar 2019 mit Schwerpunkt »Sozialismus oder Barbarei« in Berlin

Berlin (ots) - Die Tageszeitung junge Welt lädt zur XXIV.Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz ein. Diese findet am 12.Januar 2019, wenige Tage vor dem 100. Jahrestag der Ermordung dernamensgebenden Revolutionärin und Mitbegründerin der KPD, im BerlinerMercure Konferenzhotel MOA (Stephanstr. 41, 10559 Berlin-Moabit)statt.Unter dem Motto »Sozialismus oder Barbarei: Die nächste Krise. Dernächste Krieg. Die nächste Revolution« referieren und diskutierenIntellektuelle, Politiker, Wissenschaftler und Künstler aus Europa,den USA, Kuba und der Türkei. So nehmen unter anderem die austürkischer Gefangenschaft freigekommene Journalistin Mesale Tolu, derehemalige kubanische Kulturminister Abel Prieto, der US-ÖkonomMichael Hudson sowie der ehemalige Vorsitzende der SPDBaden-Württemberg, Ulrich Maurer, teil.Die Konferenz wird von über 30 Organisationen und Medienunterstützt. Die Veranstalter erwarten wie im Vorjahr rund 3.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Gäste. Bis heute wurden bereitsüber 900 Karten verkauft. Medienvertreter werden um rechtzeitigeAnmeldung bis zum Montag, 7. Januar, 14 Uhr online unterwww.rosa-luxemburg-konferenz.de/de/presse-2019 gebeten.Die Konferenz wird per Livestream im Internet übertragen.Konferenzsprachen sind Deutsch, Englisch,Spanisch und Türkisch, esfindet eine Simultanübersetzung in diese Sprachen statt. Daskomplette Programm können Sie der Websitewww.rosa-luxemburg-konferenz.de entnehmen.Die Rosa-Luxemburg-Konferenz ist die größte regelmäßigstattfindene Konferenz der Linken im deutschsprachigen Raum. Sie warin der Vergangenheit immer wieder Auftrittsort für prominentePolitiker, Autoren, Wissenschaftler und Künstler aus allen Strömungender Linken weltweit. So sprachen dort u. a. Tariq Ali, ElmarAltvater, Noam Chomsky, Angela Davis, Ding Xiaoqin, KlausGietinger, Denis Goldberg, Hans Heinz Holz, Alfred Hrdlicka, ErtugrulKürkcü, Oskar Lafontaine, Achille Mbembe, Ignacio Ramonet, SahraWagenknecht, Moshe Zuckermann.Die junge Welt ist die einzige marxistisch orientierteTageszeitung im deutschsprachigen Raum und wird von derGenossenschaft ihrer Leserinnen und Leser herausgegeben.Pressekontakt:Sebastian Carlensjunge WeltPressekommunikationTelefon: 0049 (0)30/536355-27sc@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell