junge Welt: Westen aus dem Spiel/ Russisch-türkische Vereinbarung zu Syrien

Berlin (ots) - jW-Kommentar von Jörg Kronauer»Historisch« ist sie genannt worden, die Vereinbarung überNordsyrien, auf die sich die Präsidenten Russlands und der Türkei amDienstag nach langwierigen Verhandlungen geeinigt haben. »Historisch«ist ein höchst anspruchsvoller Begriff. In diesem Fall könnte seinGebrauch sich aber als gerechtfertigt erweisen - aus mehrerenGründen.Anfang Oktober konnte man US-amerikanische und türkische Soldatengemeinsam in Nordsyrien patrouillieren sehen. Ihr Ziel: den Abzug derYPG aus dem Grenzgebiet zu erzwingen. Alles schien irgendwievertraut: Im Fall der Fälle regelten die USA in Nah- und Mittelostdie Dinge. Dann gab US-Präsident Donald Trump mit seinerEntscheidung, die US-Truppen aus dem Gebiet abzuziehen, grünes Lichtfür die türkische Invasion, die Washington anschließend nur noch füreinige wenige Tage bremsen konnte. Seine nächste Vereinbarung überNordsyrien hat Ankara nun nicht mehr mit den USA, sondern mit Moskaugetroffen. Gelingt es, sie umzusetzen, dann patrouillieren EndeOktober nicht mehr US-Soldaten, sondern russische Militärs gemeinsammit türkischen im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Die überkommenewestliche Hegemonie in Nah- und Mittelost erhielte den nächstendicken Riss.Vor dem Ende steht wohl auch der syrisch-kurdische Versuch, mittenin den mörderischen Wirren des Syrien-Kriegs ein eigenständiges,fortschrittliches Gemeinwesen aufzubauen. Den Todesstoß haben ihm dieVereinigten Staaten versetzt, die die YPG, die sie als Hilfstruppenim Kampf gegen den IS genutzt hatten, umstandslos fallenließen. Hämeist fehl am Platz. Sicherlich ist es ein Fehler gewesen, sich auf dieUSA zu verlassen und sich damit zugleich zum Instrument einerTeile-und-herrsche-Politik zu machen, die missliebige Staaten, wennsie deren Regierungen nicht stürzen kann, gerne zerschlägt. Nur: Gabes in den furchtbaren Schlachten, eingekeilt zwischen der Türkei unddem IS, überhaupt eine andere Wahl? Andererseits hat Moskau Ankarajetzt die Anerkennung der syrischen Souveränität und territorialenIntegrität abgetrotzt. Gelingt es, dies durchzusetzen, dann wärenicht nur der türkische Vertreibungsfeldzug gegen Syriens Kurdengestoppt; die Türkei müsste früher oder später auch ihrDe-facto-Protektorat westlich des Euphrat aufgeben und aus Afrinabziehen. Es gäbe Chancen, den antikurdischen Terror dort zu beenden.Gäbe die Situation der syrischen Kurden den Stoff für eineklassische Tragödie, so liefert Berlin Material für eine Farce. AmMontag verkündete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauernoch, sie wolle europäische Truppen in Nordsyrien stationieren, umdort eine »Schutzzone« zu errichten. Nachdem Moskau und Ankara nunRahmenbedingungen gesetzt haben, ist aus der Regierung zu hören, manhabe vielleicht doch kein Interesse; wichtiger als der angeblicheSchutz sei es, keine Hilfestellung bei einer Ordnung Syriens unterFührung Moskaus zu leisten. Die vorgeschützte westliche Humanität isteben - wie immer - nur Mittel zum Zweck.