junge Welt: Tageszeitung wird 70: Ökonomische Probleme trotz Auflagensteigerung

Berlin (ots) - Die in Berlin erscheinende linke Tageszeitung jungeWelt wächst gegen den vorherrschenden Trend auf dem Printmarkt. NachAussagen ihres Chefredakteurs, Stefan Huth, habe sie ihre verkaufteAuflage zuletzt auf rund 20.000 Exemplare täglich steigern können.Diese Entwicklung sei insbesondere durch die Eröffnung eines zweitenDruckstandortes in der Nähe von Frankfurt am Main im April 2016möglich geworden. Seitdem ist die junge Welt bundesweit sowie imbenachbarten Ausland im Presseeinzelhandel verfügbar. DenNationalvertrieb für den Einzelhandel organisiert seit Jahren eineVertriebsfirma aus dem Axel-Springer-Konzern.Im Herbst des vergangenen Jahres machte die junge Welt mitökonomischen Schwierigkeiten Schlagzeilen: In der Verlagsbilanzhatten sich Verluste von mehr als 900.000 Euro angehäuft, auf derEigenkapitalseite konnten jedoch lediglich rund 26.000 Euroausgewiesen werden. Kurz darauf wurden die Geschäftsbeziehungenzwischen dem Verlag und der ihn tragenden Genossenschaft vonMitarbeitern und Lesern (Linke Presse Verlags-, Förderungs- undBeteiligungsgenossenschaft junge Welt e.G.) auf eine neue Grundlagegestellt. Eine der Maßnahmen bestand in einer Kapitalerhöhung, nachwelcher die Genossenschaft nun 95,6 Prozent der Anteile amStammkapital hält. Der Verlag 8. Mai GmbH wird dadurch in derGeschäftsbilanz für das Jahr 2016 voraussichtlich nicht überschuldetsein. Die Sanierung fällt zusammen mit dem 70. Jubiläum der Gründungvon junge Welt.Die junge Welt, heute eine der sechs überregionalen deutschenTageszeitungen, wurde am 12. Februar 1947 als »Zeitung der Jugend«gegründet, und erschien in der DDR bis 1990 als Zentralorgan derFreien Deutschen Jugend (FDJ). Sie war das auflagenstärkste Blatt desLandes. Nach der "Wende" sank die Zahl der Abonnenten dramatisch.Dennoch konnte die Zeitung einen Platz auf dem Pressemarkt behauptenund später wieder neue Leser gewinnen. Heute versteht sie sich alslinke Zeitung für alle Altersgruppen, die marxistische Analyse mitengagierter, hintergründiger Berichterstattung aus aller Weltverbindet. Dies geschehe auf der Grundlage von ökonomischerUnabhängigkeit etwa gegenüber großen Verlagshäusern, Parteien oderanderen Institutionen, betont Chefredakteur Huth.Ihren Geburtstag wird die junge Welt am 25. Februar 2017 imhistorischen Kino International in der Berliner Karl-Marx-Alleefeiern. Neben dem Auftritt von Zeitzeugen werden den 600 Gästenhistorische Fotos, Filme und andere Dokumente präsentiert. Durch dieRevue führt Sängerin und Schauspielerin Gina Pietsch. Derweltbekannte uruguayische Liedermacher und Poet Daniel Viglietti gibtein exklusives Konzert, der Hamburger Schauspieler Rolf Becker wirddie Liedtexte rezitieren.Pressekontakt:Für weitere Informationen, Anfragen für Pressekarten undInterviewpartner:Katja KlüßendorfRessortleiterin Marketing & Kommunikation030/ 53 63 55 16marketing@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell