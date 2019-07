junge Welt: Tageszeitung junge Welt startet neue Grafikedition

Berlin (ots) - Unter dem Motto »Demokratisierung der Kunst und desKunstbesitzes« startet die in Berlin erscheinende Tageszeitung jungeWelt am 6. Juli eine neue Kunstedition. Sie knüpft damit an eineTradition an, die in die 1970er Jahre zurückreicht: Die Junge Welt,auflagenstärkste Publikation der DDR, bot einmal im Monatkostengünstig signierte Originalgrafiken von noch jungen, wenigerbekannten, aber auch international renommierten Künstlern inlimitierten Auflagen an.Der Berliner Künstler Marc Gröszer eröffnet am morgigen Sonnabenddie neue Grafikreihe mit einem dreifarbigen Siebdruck. Dieser hat wiealle anderen Werke der Edition eine Auflage von 250 Exemplaren, vondenen 200 in den freien Verkauf gehen. Das Blattmaß wird mit einerhandlichen Größe von 20 x 29 cm einheitlich sein. Kurator der Editionist Andreas Wessel, ein ausgewiesener Experte für Druckgrafik.Auf einer ebenfalls in der Wochenendausgabe erscheinendenDoppelseite werden der Künstler, sein Werk und das Vorhaben insgesamtvorgestellt. Geplant ist zunächst die Veröffentlichung von dreiBlättern pro Jahr, die - deutlich unter dem Marktwert - zumEinzelpreis von 28 Euro angeboten werden und auch im Abonnement zubeziehen sind. Künstler, Drucker, Kurator und Verlag erhalten einebescheidene Vergütung, es gibt keine Gewinnerzielungsabsicht.Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer der Verlag 8. Mai GmbH,erläutert das publizistische Motiv für die Grafikedition: »Alles wirdim Kapitalismus zur Ware, auch die Kunst. Aber keine Regel ohneAusnahme: In Zeiten reaktionärer Vereinnahmung von Kunst und Kultursehen wir die Möglichkeit, Kunst dem Verwertungskreislauf zuentziehen. Und die Verpflichtung, uns als Tageszeitung in denKulturkampf einzumischen.«Pressekontakt:Stefan HuthChefredakteur junge Weltshu@jungewelt.deTel.: 030/ 53 63 55 0Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell