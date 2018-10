junge Welt: Tageszeitung junge Welt ruft zur Verteidigung der Pressefreiheit auf

Berlin (ots) - Die in Berlin erscheinende überregionaleTageszeitung junge Welt sieht ihre Zukunft nach wie vor im gedrucktenProdukt. Mit einer am Samstag startenden Kampagne sollen insbesondereneue Printabonnenten gewonnen werden.Denn die Pressefreiheit sei nicht nur »die Freiheit von 200reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten« (Paul Sethe), meinen dieRedaktion, der Verlag 8. Mai GmbH und die Genossenschaft, der diejunge Welt gehört, in einem am Samstag veröffentlichten Brief an ihreLeserinnen und Leser. Das tägliche Anbieten einer gedruckten Zeitungbleibe ein wichtiger Bestandteil der bürgerlichen Demokratie. Dochdie Medien demontierten sich selbst: Sinkende Anzeigenerlöse undAuflagen stellten das Tageszeitungsgeschäft in Frage, dem für dieDistribution wichtigen Grossosystem werde öffentlich keine Zukunftmehr eingeräumt. Große wie kleine Medienhäuser setzten ihren Ausstiegaus dem Printbereich fort. Sowohl die einst als Alternativegestartete Tageszeitung (taz) als auch das Neue Deutschlandverabschiedeten sich von der gedruckten Tagesausgabe undexperimentieren statt dessen mit Online-Formaten undWochenendblättern, wird in dem in der Samstagausgabe der jungen Weltabgedruckten Brief, der von Chefredakteur, Verlagsleiter undGenossenschaftsvorstand unterzeichnet ist, festgestellt.Die junge Welt stellt sich gegen diesen Branchentrend und willinsbesondere den Printbereich stärken. Denn durch das Verschwindenvon Tageszeitungen würden rechte und faschistische Kräfte gestärkt.Mit ihren Lügen und ihrer Demagogie förderten sie Hass und Dummheit.Um dem entgegenzutreten müssten die Menschen die Möglichkeit haben,sich »sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zuunterrichten« (Artikel 5, Grundgesetz). Mit der Kampagne sollen bisEnde Februar 1.300 zusätzliche Printabonnements sowie 600 Onlineabosgewonnen und damit nicht nur die junge Welt, sondern auch diePressefreiheit gestärkt werden.Medienvertretern senden wir gerne vorab den vollständigen Text zu.Weitere Informationen finden Sie in unserem Aktionsblog:https://www.jungewelt.de/aktion/jwstaerken/341258Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell