junge Welt: Stellvertretender Außenminister Venezuelas kommt zur Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz am 13. Januar 2018 nach Berlin / Veranstalter erwartet 2.500 Besucher

Berlin (ots) - Es ist der Neujahrsauftakt der bundesdeutschenLinken: Unter dem Titel »Amandla! Awethu! Die Machtfrage stellen«veranstaltet die in Berlin erscheinende überregionale Tageszeitungjunge Welt, unterstützt von über 30 Organisationen, am Sonnabend,dem 13. Januar 2018, die inzwischen 23. InternationaleRosa-Luxemburg-Konferenz. Die ganztägige Veranstaltung findet ab 11Uhr im Mercure-Hotel MOA (Stephanstraße 41, 10559 Berlin-Moabit)statt. Es wurden bereits 1.500 Karten verkauft, die Veranstalterrechnen in diesem Jahr mit insgesamt 2.500 Besuchern.Im Zentrum der Konferenz steht Afrika - ein Kontinent, der auchnach Jahrzehnten antikolonialistischen Kampfes Ziel westlicherEinmischungspolitik ist. Die Folgen der gnadenlosen Ausbeutung vonMensch und Natur sind verheerend, rufen aber mitunter machtvollenWiderstand hervor. Prominente Gäste aus Afrika werden ihre Sicht aufaktuelle Problemlagen und politische Debatten darstellen.Es referieren Clotilde Ohouochi, ehemalige Sozialministerin vonCôte d'Ivoire (Elfenbeinküste), Nnimmo Bassey (Nigeria), Träger desalternativen Nobelpreises 2010, sowie Achille Mbembe (Kamerun), derwohl bekannteste Philosoph des Kontinents, dessen Thesen zur»Afrikanisierung der Welt« auch in der Bundesrepublik diskutiertwerden. Zur chinesischen Politik in Afrika ist der Generalsekretärder World Association for Political Economy (WAPE) aus Nanjing, DingXiaoqin, eingeladen.Die Solidarität mit Afrika schließt nicht aus, dass die Konferenzauch den Blick nach Lateinamerika richtet. Neben Enrique Ubieta ausKuba, der über die internationalistische Unterstützung der Insel inAfrika und in anderen Regionen des Planeten berichtet, hat sich ausaktuellem Anlass eine Delegation aus Venezuela angesagt. Zu denGästen gehören der Publizist und Essayist Luis Britto Garcia, derHistoriker Vladimir Acosta, Carolus Wimmer von der KommunistischenPartei Venezuelas sowie der stellvertretende Außenminister WilliamCastillo. Sie werden im Rahmen der Konferenz sowie bei separatenVeranstaltungen über die aktuelle Lage in ihrem Land berichten undzur Solidarität gegen äußere Einmischungsversuche aufrufen.Die Konferenz endet am Abend mit einem Streitgespräch zum Thema»Soziale Frage und Flüchtlingselend: Abschied der Linken von derinternationalen Solidarität?«. Es diskutieren dieBundestagsabgeordneten Canan Bayram (Die Grünen) und Lorenz GöstaBeutin (Die Linke), außerdem Günter Pohl als Internationaler Sekretärder Deutschen Kommunistischen Partei sowie die österreichischeBetriebs- und Arbeiterkammerrätin Selma Schacht.Medienvertreter werden um vorherige Akkreditierung bis spätestensMittwoch, 10. Januar 2018, 14 Uhr gebeten. Ein entsprechendesFormular finden Sie online unterwww.rosa-luxemburg-konferenz.de/de/presse. Für Nachfragen steht diejW-Chefredaktion zur Verfügung.Die Konferenz wird per Livestream im Internet übertragen, es gibteine Simultanübersetzung ins Deutsche. Das komplette Programmentnehmen Sie bitte der Website www.rosa-luxemburg-konferenz.de