junge Welt: Stellv. Ministerpräsident und Außenminister der DR Kongo erklärt Zusammenarbeit mit dem Westen für gescheitert

Berlin (ots) - Die Zusammenarbeit zwischen der DemokratischenRepublik Kongo und dem Westen ist gescheitert. Zu dieser Einschätzungkommt der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister derDemokratischen Republik Kongo, Léonard She Okitundu Lundula, imGespräch mit der Tageszeitung junge Welt.Die »traditionelle, jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den USA,Kanada und den europäischen Ländern« sei ein »totaler Misserfolg«gewesen, so Okitundu Lundula. »'Business as usual' war nicht mehrmöglich, wir mussten eine neue Basis finden und haben sie gefunden«,unter anderem durch Kooperation mit der Volksrepublik China. DieZusammenarbeit mit der VR China böte dem afrikanischen Landerhebliche Vorteile, schätzt Okitundu Lundula ein. Dies sei mit denwestlichen Mächten nicht möglich: »Dort dauert es wegen ihrerBürokratie von der Machbarkeitsstudie über die konkrete Planung biszur Realisierung sehr lange. Der Effekt in den fast 60 Jahren seitder Unabhängigkeit war gleich Null.«Léonard She Okitundu Lundula berichtet außerdem von einembemerkenswerten Kurswechsel der deutschen Bundesregierung. So habeBundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2016 vor den Staaten derAfrikanischen Union (AU) in Addis Abeba in einer Rede zu denBeziehungen zwischen Afrika, der EU und Deutschland eine Modifikationder Zusammenarbeit angeregt: »Was sie dort vorgeschlagen hat, istnichts anderes als der chinesische Weg«, so Okitundu Lundulagegenüber junge Welt.Das Interview mit Léonard She Okitundu Lundula erscheint am 1.April 2017 in der Tageszeitung junge Welt (Wochenendausgabe1./2.4.2017, Seite 3).