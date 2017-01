Berlin (ots) - Ist eine Regierungskoalition aus SPD, Linken undGrünen eine progressive Antwort auf den wachsenden Zuspruch für dieAfD und die angebliche Alternativlosigkeit einer großen Koalition?Oder wäre eine »rot-rot-grüne« Regierung nach der nächstenBundestagswahl der sichere Untergang für die Partei Die Linke alssoziale Protest- und Friedenspartei? Der Vorsitzende der Partei DieLinke, Bernd Riexinger, wird auf der Podiumsdiskussion derdiesjährigen Rosa-Luxemburg-Konferenz, die am kommenden Samstag (14.Januar) in Berlin stattfinden wird, auch dazu Rede und Antwortstehen.Zuvor werden internationale Gäste aus drei Kontinenten, darunterein Vertreter der in der Türkei verfolgten Partei HDP und der - nochunlängst als »Terroristen« verfemten - kolumbianischen FARC-EP sowieGäste aus Kuba, USA, Brasilien und dem Baskenland von sozialenKämpfen in ihren Ländern berichten. Alle Beiträge stehen perSimultanübersetzung in vier Sprachen zur Verfügung, es werden über2.500 Besucher erwartet. Die Konferenz wird auch per Livestream imInternet übertragen, das komplette Programm ist aufwww.rosa-luxemburg-konferenz.de zu finden. Bitte beachten Sie indiesem Jahr den neuen Veranstaltungsort!: Mercure-Hotel MOA,Stephanstr. 41, 10559 Berlin.Die Rosa-Luxemburg-Konferenz wird seit über 20 Jahren von derTageszeitung junge Welt organisiert und ist die größte jährlicheTagung linker politischer Kräfte der Bundesrepublik. Gäste sindPolitiker, Autoren, Wissenschaftler und Künstler aus allen Strömungender Linken weltweit. Auf vergangenen Konferenzen referierten unteranderen Angela Davis, Ana Elisa Osorio Granado, Ignacio Ramonet,Mandakranta Sen, Tariq Ali, Elmar Altvater, Michel Chossudovsky,Christian Geissler, Klaus Gietinger, Hans Heinz Holz, SahraWagenknecht, Moshe Zuckermann, Alfred Hrdlicka, Domenico Losurdo,Gladys Marin, Denis Goldberg, Alfred Hrdlicka und Gerardo Hernández.Die junge Welt ist die einzige marxistisch orientierte Tageszeitungim deutschsprachigen Raum und wird von der Genossenschaft ihrerLeserinnen und Leser herausgegeben.Medienvertreter werden um vorherige Akkreditierung bis Freitag,13. Januar, 14 Uhr gebeten:www.rosa-luxemburg-konferenz.de/de/presse-2.Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.dewww.jungewelt.dewww.rosa-luxemburg-konferenz.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell