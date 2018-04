junge Welt: Postbank verweigert Zahlungen von Verlag 8. Mai GmbH an kubanischen Kooperationspartner Granma International

Berlin (ots) - Die Postbank, eine hundertprozentige Tochter derDeutschen Bank, hat am 28. März eine Überweisung in Höhe von 9.675,21Euro der Verlag 8. Mai GmbH aus Berlin an deren kubanischenKooperationspartner Granma Internacional zurückgewiesen. EinzigerGrund für die Verweigerung des Geldtransfers ist - laut Postbank -die seit 1962 von den USA gegen Kuba verhängte Wirtschafts-, Handels-und Finanzblockade.Wie die im Verlag 8. Mai GmbH erscheinende Tageszeitung junge Weltin ihrer Wochenendausgabe berichtet, verstößt das Geldinstitut damitgegen eine bereits am 22. November 1996 erlassene Verordnung desEuropäischen Rates (EG Nr. 2271/96). Darin werde festgestellt, dassdie Regelungen der US-Blockade gegen Kuba »völkerrechtswidrig« und inder EU »illegal« sind.Seit Januar 2017 organisiert die Verlag 8. Mai GmbH Druck undVertrieb der kubanischen Monatszeitung Granma Internacional imdeutschsprachigen Raum. Die Zeitung sei »ein interessantes Medium füralle, die an authentischen Originalinformation direkt aus Kubainteressiert sind«, so Verlagsgeschäftsführer Dietmar Koschmieder. Ineinem Kooperationsabkommen habe sich der Verlag verpflichtet, etwaigeÜberschüsse nach Havanna zu überweisen. Das sei durch die Postbankunter Berufung auf US-Gesetze vorerst blockiert worden. LautKoschmieder sei es bezeichnend, dass damit ein kleines und in derBundesrepublik alternatives Medienprojekt ausgerechnet von denengefährdet werde, die vorgeben sich für freie Medien in Kubaeinzusetzen.Pressevertretern senden wir gerne weitere Informationen zu.Pressekontakt:junge WeltJonas Pohlejp@jungewelt.de030-53635582Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell