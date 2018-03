junge Welt: Neue Aggressionen. Kommentar von Jörg Kronauer zu Donald Trumps Personalrochaden

Berlin (ots) - Manche brauchen halt etwas länger. 14 Monate istDonald Trump im Amt - das erste Drittel seiner Amtszeit nähert sichdem Ende - da teilt der US-Präsident stolz mit: »Ich bin jetztwirklich an einem Punkt, wo wir nah dran sind, das Kabinett und dieanderen Dinge zu bekommen, die ich will.« Nah dran? Wow! Trump kommtin seinem 15. Amtsmonat nun also zu sich selbst.Was das bedeutet, das zeigen die beiden Personalien, die denUS-Präsidenten zu zufriedenem Grinsen veranlasst haben: die Ablösungvon Außenminister Rex Tillerson durch CIA-Chef Mike Pompeo und dieBeförderung von Gina Haspel zur neuen Direktorin der CIA. Tillerson,dessen Ernennung zum Außenminister noch das Umfeld des Bush-Clansdurchgeboxt hatte, hat Trump nicht nur als »Idioten« beschimpft, erstand ihm auch bei so manchem Vorhaben im Weg - etwa bei dem Plan,das Atomabkommen mit Iran zu »zerfetzen«, wie der Präsident es amDienstag formulierte. Hinzufügend, Pompeo liege da mit ihm - wie auchsonst - »auf derselben Wellenlänge«. Pompeo plädiert nicht nur fürneue Aggressionen gegen Iran, den er mit dem IS verglichen hat; erhat im vergangenen Jahr auch eine Regime-Change-Politik gegenüberNordkorea nahegelegt. Mit ihm auf dem Chefsessel des StateDepartments hat Trump für seine Gewaltphantasien nun freie Bahn. Unddamit niemand auf die Idee kommt, Widerstand gegen US-Aggressionensei legitim, hat Pompeo schon Anfang 2016 erklärt, das angemesseneErgebnis eines Prozesses gegen Whistleblower Edward Snowden sei dieTodesstrafe.Dazu passt, dass Trump die stellvertretende CIA-Direktorin GinaHaspel zur Nachfolgerin von Pompeo an der Spitze des Geheimdienstsernannt hat. Haspel, die schon ihre Ernennung zur CIA-VizechefinAnfang Februar 2017 dem heutigen US-Präsidenten verdankt, ist vorallem als Leiterin eines Geheimgefängnisses bekannt geworden, das dieCIA nach 9/11 in Thailand einrichtete. Dort wurden Terrorverdächtigegefoltert - etwa mit dem sogenannten Waterboarding, mitsystematischem Schlafentzug oder indem sie mit dem Kopf an Wändegeschleudert wurden. Die Folterverhöre wurden zumindest teilweiseaufgezeichnet, weshalb die CIA-Zentrale im Jahr 2005, als dieStimmung gegen die Folterer zu kippen begann, anordnete,Videoaufnahmen von den Verhören sowie etwaige weitere Beweise zuvernichten. Die Unterschrift unter der entsprechenden Anweisung kamvon der künftigen CIA-Chefin.Mit Pompeo und Haspel bekommt Trump nun also endlich, was er schonlange will. Doch eines sollte nicht vergessen werden: Die CIA-Folterwar ein transatlantisches Geschäft. Auch in Berlin waren führendeRegierungsmitglieder nicht nur eingeweiht, sie stimmten sogar zu,Beamte, etwa vom BND, zu Verhören in Foltergefängnisse zu entsenden.Einer der Verantwortlichen war der damalige Kanzleramtschef, der inden folgenden Jahren noch weiter aufgestiegen ist. Heute residiert erim Schloss Bellevue.Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell