Berlin (ots) - Bernd Riexinger, Kovorsitzender der Partei DieLinke, und Harald Weinberg, Obmann der Fraktion Die Linke imGesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags, rufen dazu auf, denDruck auf die Bundesregierung zu erhöhen, um den Pflegenotstand inder Bundesrepublik zu beenden. »Die von der großen Koalitionbeschlossenen Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus«, schreiben diebeiden in einem Positionspapier, das die Tageszeitung junge Welt inihrer Ausgabe von Mittwoch exklusiv veröffentlicht. »Am Zustand derPflege zeigt sich«, heißt es darin, »wie in dieser Gesellschaft mitKranken, Alten und anderen hilfebedürftigen Menschen umgegangen wirdund welchen 'Wert' die Menschen haben, die sich um sie kümmern.« DieMenschenwürde der Beschäftigten und Patienten stehe »im Widerspruchzu Kostendruck und den Profiten privater Investoren«.In den Krankenhäusern fehlten mindestens 100.000 Pflegekräfte und200.000 Stellen insgesamt, in der Altenpflege seien es mindestens40.000. Zwei Drittel der Beschäftigten in der Krankenhauspflegearbeiteten unter Zeit- und Leistungsdruck, Überbelastung werde zumDauerzustand, Burnout sei häufig die Folge.Wichtigster Hebel, wirtschaftlichen und politischen Druckaufzubauen, sei der »Kampf um Entlastung und mehr Personal in denKrankenhäusern«, wozu ausdrücklich auch der Streik zähle. Flankierendzu dieser notwendigen Bewegung gegen den Pflegenotstand formuliertdie Partei Die Linke vier »Kernforderungen«: Eine gesetzlicheMindestpersonalbemessung, die Beseitigung prekärer Beschäftigungzugunsten eines »neuen Nomalarbeitsverhältnisses in denGesundheitsberufen«, eine bedarfs- und gemeinwohlorientierteFinanzierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, eine»solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung, die allenotwendigen Leistungen abdeckt«.