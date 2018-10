junge Welt: Landeskriminalamt NRW schreddert Neonazi-»Feindeslisten«

Berlin (ots) - Das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen hataus »Feindeslisten« neonazistischer Organisationen stammendeDatensätze gelöscht - offenbar ohne die darin erfassten Personen zuinformieren. Das geht aus einem junge Welt vorliegenden Schreiben derBehörde an die Bundestagsabgeordnete Sylvia Gabelmann (Die Linke)hervor.Etwa 35.000 entsprechende Datensätze, unter anderem aus dem NSU-und »Nordkreuz«-Verfahren, liegen bundesweit den Behörden vor. Nachwelchen Kriterien die Behörden gefährdete Personen informieren, istbislang nicht bekannt. Der Antwort des LKA auf Sylvia GabelmannsAnfrage, ob Sie in den auf Nordrhein-Westfalen bezogenen Datensätzengenannt sei, ist zu entnehmen, dass die Behörden darüber nicht mehrmit Sicherheit Auskunft geben können. Zudem seien die Daten gelöschtworden.Die Linken-Politikerin Gabelmann nimmt in der Wochenendausgabe derjungen Welt Stellung zu dem Vorgang. Der Vorgang bestätige das»bisherige Bild, dass Straftaten von rechts mindestensbagatellisiert, wenn nicht vertuscht werden«, so die Abgeordnete amFreitag gegenüber junge Welt.Pressekontakt:Peter SchaberInnenpolitikTageszeitung junge WeltTel. 030 53635531psc@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell